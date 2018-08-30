〈中部〉小小兵迎接 小一新鮮人開心入學

2018-08-30

〔記者張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕今天開學日，台中國小這次歡迎小一新鮮人，昨先安排小小兵及可愛卡通人偶在校門迎接，送上新生六禮，開心認識校園新生活；和平區「博屋瑪國小」泰雅民族實驗小學今年暑假彩繪三大幅泰雅風情壁畫和校門迎賓圖案，也成為開學拍照打卡熱點。

校門口與新生握手擊掌

台中國小校長、家長會長和行政人員為歡迎小一新鮮人，安排有趣的入學儀式，打扮成各種卡通造型人物及小小兵，在門口熱情擁抱新生和握手擊掌，帶領打智慧鼓、通過由芹菜和蔥打造的勤聰門，讓小小新鮮人開心進入小學生活。

有些由阿公阿嬤牽著上學的新生，學校也安排「爺奶爸媽相框」專區拍照，一起甜蜜互動，有的搥背或按摩，相當逗趣，減少新鮮人的緊張感；另外也安排河流哥哥腹語說故事，讓孩子歡樂接觸校園生活。

六禮送給孩子好的開始

學校為新生準備六禮，有乖乖、直尺、鉛筆、橡皮擦、運動服及繪本，分別象徵伶俐乖巧、行止有矩、修正改錯、運動強身、閱讀起步走，讓孩子的學習有一個好的開始，並安排參加新生家長親職教育座談會。

和平區「博屋瑪國小」兩年前改制為全台第一間泰雅民族實驗小學，邀請雲科大視傳系師生將校園牆壁繪上泰雅圖飾，今年暑假雲科大學子再度揮灑色彩，彩繪三大幅泰雅風情壁畫，加上校門的迎賓圖案，成為達觀部落拍照打卡熱點。

博屋瑪國小 成打卡熱點

博屋瑪國小指出，兩年前從達觀國小改名時，經過雲科大師生巧手，原本灰撲撲的牆壁，洋溢繽紛泰雅風情，今年暑假雲科大師生先後幫苗栗縣士林國小與博屋瑪國小彩繪，也讓泰雅壁畫成為遊客拍照好去處。