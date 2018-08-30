〈中部〉國民黨控請客賄選 市府︰烏龍爆料

2018-08-30

〔記者張菁雅、林良昇／綜合報導〕針對國民黨文傳會昨日指控台中市長林佳龍日前在梨山以餐會招待選民，涉嫌賄選。林佳龍對此表示，這是後援會自己辦活動表達支持，沒有對價關係，對方爆料擺烏龍；市府新聞局長卓冠廷也呼籲競選對手盧秀燕團隊不要一再烏龍爆料，更不要因為選情告急，就打烏賊戰，這實非選舉與市民之福。

國民黨文傳會指林在梨山招待選民

國民黨文傳會昨天召開記者會指出，林佳龍七月廿一日前往梨山地區參加選舉造勢活動，現場有餐會免費招待近三百名選民，明顯涉及賄選。

盧秀燕團隊發言人吳皇昇表示，當天除了林佳龍外，市府一級主管，包含副市長林陵三、農業局長、消防局長等人也在現場，林佳龍還授證給後援會成員，舉辦餐會、選舉造勢場合、免費招待地方民眾，所有要件賄選都具備。

林佳龍則表示，稍有常識的人都知道，後援會就是支持他的人組織起來，支持者自己辦活動表達支持，後援會都是競選團隊，有特定對象，與一般的請客、吃飯、送禮不一樣，所以對方擺烏龍，會成為笑話。

市府︰是對後援會辦活動表達支持

卓冠廷指出，林市長七月廿日至廿一日率隊至梨山進行「和平專案」，為市政公開行程，廿日晚間的餐會，由民間後援會自辦，參加成員都是後援會成員，屬「特定對象」，所有出席者都有名冊跟簽名，甚至後援會在現場也明確請非後援會民眾不要進入會場，當晚市長與局處首長為受邀參加，並無所謂招待選民的情形。

卓冠廷也說，請客綁樁是國民黨的常態慣例，不要因為自己很習慣這種做法，就說別人也跟他們一樣，呼籲盧秀燕競選團隊不要一再用烏龍爆料跟抹黑手法來打選戰，這實在不是市民之福，更不要因為選情告急，就開始打烏賊戰，相信市民不會樂見這樣的行為。