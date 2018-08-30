〈中部〉下雨遊客減 南投續拚部落觀光

2018-08-30

暑假旺季不旺 住房率掉2成

〔記者劉濱銓／南投報導〕大雨下不停，近期雨勢造成南部嚴重水患，雖然南投災情較少，但本是旅遊旺季的暑假檔期，南投山區的旅遊業者，卻也因連續降雨，住房率下滑二成，成了另類受災戶；日月潭暑假同樣因下雨關係，影響出遊意願，知名的向山遊客中心七、八月遊客數較去年同期減少一至二成，日月潭風景區管理處與縣府於暑假過後，將推出部落觀光及觀光感恩季活動，淡季力拚來客。

溪頭自然教育園區表示，八月因適逢農曆七月，連續陰雨加上南部水患，不僅住房下滑二成，就連上山的遊客也減少二成。

信義鄉東埔溫泉區業者說，暑假東埔是避暑勝地，許多遊客都會上山遊玩，惟六月以來，山區接連下雨，八月降雨更是集中，導致民眾不來山區，住房因此掉一、二成。

縣府觀光處表示，八月中以來，雨勢從中午前就開始下，導致山區旅遊退燒，縣內的溪頭、清境及東埔，住宿率都掉二成，為此，九月底將推出觀光感恩季，並持續到年底，內容包括住宿、餐飲、日月潭遊湖、觀光工廠以及遊樂園等，透過遊程規劃與優惠吸引遊客回籠，尤其接下來也有茶博、泡湯季，盼在秋冬天氣穩定季節，重新活絡縣內觀光。

9月推感恩季 明潭辦嘉年華

日管處則說，去年暑假向山遊客動輒破十萬人次，但今年七、八月僅七、九萬餘人，天氣確實影響出遊意願，隨著暑假即將結束，九月七日至九日全國部落觀光嘉年華將在日月潭登場，屆時重要風景區的部落觀光遊程將大會師，不僅有部落美食、歌舞展演、DIY體驗，還有匠師職人秀，將各民族的工藝、織布作品一一呈現，連續三天提供截然不同的部落觀光體驗，十、十一月還有自行車花火音樂嘉年華，可望拉抬潭區旅遊熱度。