〈中部〉嘉義縣市國小迎新 演布袋戲、體驗射箭

2018-08-30

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕嘉義市國中、小學今天開學，大同、港坪、志航等國小為緩解新生不安，前、昨天提前迎新，打造海底世界臉書打卡造景、在校生演出布袋戲等，逗得新生笑開懷；嘉義縣國中、小學昨天開學，海區多所學校於日前豪雨受損嚴重，東石鄉過溝國中和龍崗國小淹水退去，得以開學上課。

嘉市府教育處統計，一○七學年度十九所國小總計九十五班，興嘉、崇文、博愛、宣信、志航、北園、興安及世賢國小等八校各增一班，嘉北國小增三班；八所國中一年級共七十五班，較去年減二班。

大同國小前天在校內打造有如動畫的海底世界場景，家長、新生大手牽小手走「希望隧道」，摸芹菜、菜頭等吉祥物，象徵勤學、乖巧，校方並致贈便當袋等開學禮給學童；志航國小致贈新生「文昌智慧對筆」及繪本，並由偶劇團成員以布袋戲演出學校歷史，給新生智慧與勇氣，儘早適應小學生活；港坪國小規劃新生使用七巧板拼圖，並贈送繪本、白板。

更寮國小學童走樂學門

嘉義縣各校昨天開學，受災學校的師生優先整理校園，六腳鄉更寮國小舉行搓湯圓保佑平安的迎新活動，讓學童通過健康門、好品門及樂學門，贈送乖乖、運動服、制服、閱讀起步走書籍及餐盒，期許他們開心上學。

民雄鄉三興國小新生歡迎會設計六大挑戰，其中「健康力有讚—射箭高手」，由射箭名師曾定騰引導新生射出人生第一支箭，場面最為有趣。