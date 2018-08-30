〈中部〉旋轉木馬造型公廁 台中公園添景

2018-08-30

日式庭園造景、親子廁所都吸睛

〔記者張菁雅、蘇金鳳／台中報導〕公廁也能成為打卡熱點！台中公園出現日式庭園造景、旋轉木馬造型的廁所，日前開放使用，由於造型新穎亮眼，民眾上完廁所之後，忍不住拍照打卡。

建設局在台中公園改善及新建四座親子廁所，預算共一千六百四十六萬元，其中，五星級日式造景廁所、新建的旋轉木馬造型廁所、平等街口廁所等三座親子廁所，已開放使用。

這三座廁所有尿布台、兒童安全座椅、兒童馬桶、兒童洗面盆等親子設施，讓民眾驚喜的是造型好特別。新建景觀式廁所利用既有香菇造型涼亭，改造成粉嫩色系且帶有童趣的「旋轉木馬」造型廁所，家長帶孩子上廁所時，還能讓小朋友在木馬上騎乘休憩。

原本的五星級廁所主體設計為仿日式風格的庭園建築牆面，但因地面大量使用原木，容易腐蝕老舊，建設局進行改善工程時，特別選用水泥製仿木建材，取代南方松木地板，並以復古清水磚取代外牆原木；中庭則利用原有卵石及石燈座，配合貓頭鷹造型石燈及帶有香味的花卉，打造全新風格的庭園景觀，更設計欄杆座椅，供遊客休憩。

平等街口廁所則考量男性使用的隱私性，以及女性使用者的安全性，將男女廁空間對調，主體結構保留原有風格，並加裝採光窗、百葉窗，增加自然採光及通風性，原木飾牆也由復古清水磚取代，整體仍保有濃厚的日式復古風格。

民眾表示，以前只有百貨公司的公廁才會乾淨又美觀，沒想到台中公園廁所變身後也能這麼漂亮，而且和公園景觀融合，希望廁所變漂亮後，大家使用時能一起維護環境。

追分國小獲補助改建 免男女共廁

另外，大肚區追分國小因資源不足，過去中高年級學生的廁所是男女同一間，常有女生看到有男生在上廁所，就不敢進去。校長賴如足向議員陳世凱反映後，陳世凱協助向台電爭取經費，獲得一百萬元補助，讓學校得以改建廁所，昨天新建的男女廁所舉行啟用儀式，開學後，小朋友就不必再男女共用廁所。