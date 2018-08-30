〈中部〉13至18歲遲緩兒交通補助 市府︰未取消

2018-08-30

檢附重大傷病卡或低收證明即可申請

〔記者張菁雅／台中報導〕市議員陳淑華、翁美春、邱素貞、蕭隆澤接獲家長陳情指出，社會局規劃取消十三至十八歲遲緩兒交通補助，他們廿九日質詢時表示，這部分預算一年僅五百萬元，發展遲緩兒又是非常弱勢的一群，為何要取消？社會局則澄清，市府並無取消補助，十三至十八歲的發展遲緩孩子，僅需檢附重大傷病卡或低收入戶證明，即可申請補助。

陳淑華表示，最近有十三至十八歲遲緩兒的家長反映，市府將取消交通補助，這項補助一個月四千元，預估一年預算才五百萬元，光是市府在各區辦理說明會，經費都不只這些，而且以前有補助，現在卻要取消，難道要為了五百萬元，讓這些弱勢家庭來罵市長。

翁美春、邱素貞、蕭隆澤也說，市府各項社會福利都做得很好，面對遲緩兒，而且還未成年，應該繼續補助，更何況以台中市近二千億元預算而言，五百萬元只是九牛一毛而已。

比中央規定補助三千元還加碼多一千

社會局長呂建德表示，對於零至六歲發展遲緩兒童早期療育的交通及療育補助，中央規定補助三千元至六歲，市府不但沒取消，還加碼補助一千元至四千元，更放寬年齡至十八歲，補助金額不變。

社會局說明，發展遲緩兒童係指零至六歲的孩子，市府為照顧領有發展遲緩證明或經身心障礙需求評估有療育需求之七至十二歲的孩子，提供弱勢兒童少年醫療補助，如十三至十八歲的孩子仍有療育需求，僅需檢附重大傷病卡或低收入戶證明即可申請補助，未來市府將持續提供十八歲以下符合「低收入戶及弱勢兒童少年醫療補助計畫」扶助對象相關療育補助。

社會局也指出，這項計畫除了提供療育費用補助外，也針對低收、中低收、弱勢兒少等提供健保費、醫療及住院等費用補助，今年所需總經費約三千三百萬元，約有一千二百位兒少受惠。