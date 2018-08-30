〈中部〉菜價漲 仁愛農友搶收出貨

2018-08-30

到貨量多2成 高麗菜漲價3成

〔記者佟振國／南投報導〕南部水災導致菜價上揚，南投縣仁愛鄉夏季蔬菜產區未傳災情，農民則是加緊採收上市，盼能賣得好價錢，農會統計本週平均每日出貨量約四十噸，較平常多了一、二成，單一品項批發價以高麗菜平均漲幅達三成最多，敏豆、青椒、牛番茄也漲近二成，但農民最擔心山區道路中斷，收成、價格再好沒用。

熱帶性低氣壓與西南氣流接力重創南台灣，農業損失不斷攀升，造成蔬菜價格上揚，仁愛鄉夏季高冷蔬菜產區幸運未釀重大災損，農民連日冒雨搶收出貨，想拚更好的收益。

農會八月初才在霧社仁愛國中附近增設集貨場，方便翠峰、清境、春陽、霧社地區農民集貨，不必再遠赴南豐村的集貨場，大幅節省車程，這幾天集貨場相當熱鬧，農民趕忙將一箱箱的高麗菜、敏豆、青椒、甜椒、牛番茄等運來，再由農會共同運銷。

農會供銷部統計南豐、霧社集貨場最近平均出貨量合計達四十噸，較平時成長一、二成，單一品項價格漲幅最高的則是高麗菜，平均漲幅達三成，尤其品質佳的高麗菜每公斤批發價上探六十元大關，敏豆平均每公斤一百六十元，最高達二百八十元，至於青椒、牛番茄也比平常漲一、二成。

農民表示，山區路況不佳，目前最怕降雨導致道路坍方落石中斷，農民趁著雨勢較小及道路暢通之際趕緊出貨，以免交通中斷，收成泡湯。