〈中部〉彰化長青幸福卡 使用率不到4成

2018-08-30

坐公車千元免費 鄉下沒福氣享受

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府為鼓勵老人及身心障礙者出去走走，今年五月推出「長青幸福卡」，持卡人每月有一千元的免費乘車補助，但民眾卻發現，長青幸福卡有「城鄉差距」，鄉間公車路線少，加上老人家行動不便，申請人數雖有一萬多人，但使用率卻不到四成。縣府表示，以鄉間申請使用的長輩來說，比率確實偏低。

縣議員許書維指出，彰化縣六十五歲以上老年人與身障人口有二十多萬人，縣府推出長青幸福卡，除了原本搭公車的福利外，還可前往四大超商儲值，成為電子錢包，並可前往悠遊卡特約商店消費、租借YouBike、搭乘台北捷運還可享有四折優待等優惠，該卡每月有一千元的額度，等於持卡人一年就有一萬兩千元的免費交通費。

他說，該福利措施推出後，申請的人非常踴躍，已有一萬多人辦卡，但卻有高達六成是「零使用」狀態。主要是目前只在彰化市、員林市有開公車到溪頭，申請了長青幸福卡，等於一個月可五次來回溪頭免費，可是在鄉間，不但沒有公車開到溪頭，而且班次不多，加上住家離站牌比較遠，以致於在辦卡後使用率很低。

許書維認為，福利卡不該有「城鄉差距」，應讓它更具彈性，最簡單的作法就是擴大使用此卡的交通工具，例如可以搭公車扣點，或由社區居民載送扣點數，甚至可以考慮與計程車業者合作。

社會處︰偏鄉開小巴 方便老人家

對此，社會處表示，該卡主要目的是鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，所以才跟彰客、員客合作，目前兩間客運公司對於一些偏鄉路線也有用二十人座小巴營運，只要老人家掌握公車時間，搭乘應沒有問題，其次這張卡也可以使用於台鐵，也可作儲值卡，對老人的生活相當便利。