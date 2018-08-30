〈中部〉岑海變沉海 布袋居民向台港公司求償

2018-08-30

岑海里淹水 里民控布袋商港以鄰為壑

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣港務公司高雄港務分公司營運管理的布袋商港與嘉義市政府，都在「八二三水災」被控以鄰為壑，分別造成鄰近的布袋鎮岑海里、水上鄉下寮村鴿溪寮淹水成災，岑海里鄉親昨天要求台港公司興建堤防、賠償每戶十萬元等，水上公所則函文嘉市府，幫受災戶代位求償。

台港公司︰編4.1億 將施作堤防、截水溝

台港公司高港分公司副總經理王派峰回應，今、明年已編列四．一億元治水預算，今天上網公告，發包後會要求包商儘速施作堤防與截水溝，至於賠償與敦親睦鄰方案，將向公司反映。

鴿溪寮淹水 水上公所向嘉市府代位求償

水上鄉下寮村鴿溪寮災民在鄉長劉敬祥、議員林緗亭前往慰問時，指鴿溪寮淹水是因為嘉義市府在紅瓦里架設抽水機組，將雨水抽排至一路之隔的鴿溪寮所致；劉敬祥表示，市府做法導致鴿溪寮二百多戶淹水，最深達五十公分，公所蒐集證據替鄉親向市府求償。

嘉市府︰願與嘉縣府協商合作治水

市府工務處長李建賢說，紅瓦里區域排水設計，是由嘉市重慶一街排到緊鄰的水上鄉側溝，當天做法合乎排水設計，而治水必須縣市合作，才能事半功倍，願與嘉縣府協商。

布袋鎮岑海里民昨天召開自救協調會，上百位災民冒雨出席，鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、蔡信典等人到場聲援，王派峰與布袋管理處長王貞雄等人列席；災民何志仁說，水患罪魁禍首之一是布袋商港，因其地勢比岑海里高逾一公尺，卻長久未改善排水設施，致港區積水如同瀑布般往低處的岑海里傾瀉，加劇災情。

災民在會中做成三點訴求，首先是台港公司儘速施作五尺（一百五十公分）高堤防，未完成前，應以太空包先阻擋，其次賠償受災戶每戶十萬元，另於每年回饋岑海里，此事限期七天內答覆，否則抗爭；陳鳳梅強調，如果台港公司未進行應急配套方案，不排除在商港出入口堆置太空包，防止港區雨水宣洩至岑海里。