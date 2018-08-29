〈南部〉日、台籍餐飲業者 募款助災區

2018-08-29

全台41家分店募款 助南市、嘉縣水災戶

〔記者劉婉君／台南報導〕「以前台灣人幫助我，現在我要回饋台灣。」來台十一年的日籍Mr.拉麵社長野崎孝男，曾在○二○六美濃地震、花蓮地震及此次豪雨釀災後，前進災區為災民煮拉麵、送便當，用行動溫暖災民的心。昨天再攜手異人館總經理林岡立，結合雙方旗下全台共四十一家分店，同步發起聯合募款活動，所得將全數捐給台南市及嘉義縣災區。

連日豪雨造成南台灣淹水嚴重，野崎孝男二十五日親赴麻豆災區為災民煮拉麵，目睹當地災情之後，決定邀請同樣熱心公益的好友林岡立一起為受災的南台灣居民做一點事，林岡立一口答應，全台的Mr.拉麵及異人館，將從今天起至九月十五日舉辦全國性的聯合募款活動，希望讓北部民眾也能知道南部的災情嚴重，一起關懷災區民眾。

民眾只要到全台Mr.拉麵捐款五十元，即可獲贈一份等值薯條，至全台異人館購買五十元的南台灣水災募款限定明信片（明信片含兩張異人館個人套餐八折優惠券），募款所得將全數交給台南市及嘉義縣政府，協助災民重建。

野崎孝男還計畫到一百五十人以下的受災學校，為學生煮拉麵，希望撫慰學生的心靈。

南智爭取抽水站、復康巴士 國教署允補助

另台南啟智學校因地勢低窪，社區大排比校內水溝還高，每逢豪大雨必淹，此次豪大雨更在校內下出一條「南智小河」，國教署長邱乾國昨天應立委陳亭妃之邀前往勘災，對於校長林宏澤爭取設置抽水站及復康巴士，邱乾國允諾補助經費。陳亭妃也希望教育部針對南市受災學校給予專案協助。