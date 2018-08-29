〈南部〉長榮路、東門路6坑洞 封閉搶修

2018-08-29

〔記者王俊忠、吳俊鋒、邱灝唐／台南報導〕連日豪雨不斷成災，台南市東區長榮路一段、二段與東門路二段路面，從昨天清晨到下午被人相繼發現共有六個塌陷坑洞，警方前往架設警示三角錐，並封鎖長榮路坑洞處禁止通行，幸未造成人車意外。南市工務局強調，三處坑洞路段下方都有大排水箱涵，先行回填，待天候轉晴再派人下到箱涵做全面體檢。

南市災害應變中心從昨天上午九點半由二級一階開設調升為一級開設，相關救災單位都進駐消防局災害應變中心因應災情。

化學兵協助環境消毒 李孟諺致謝

緊鄰河岸的中華醫事科大嚴重積淹水，國軍化學兵昨天協助環境消毒，代理市長李孟諺前往視察校園的復建進度，並感謝、慰勉軍方人員辛勞。

李孟諺指出，華醫的位置正好是三爺溪的瓶頸段，一旦水位暴漲、氾濫，校園首當其衝，已提出整治計畫，包含河道的拓寬與浚深，甚至不排除進行堤岸的應急加高工程。

仍有14座橋樑與5條道路封閉

市府災防中心表示，迄昨下午六點，仍有十四座橋樑與5條道路封閉，提醒民眾避免前往或改道通行，橋樑部分有新營區：急水溪土庫里過水便橋等五座、歸仁區：中路橋、石安橋、永康區：鹽水溪浮水橋、白河區：舊甘宅橋、甘宅二號橋、行祥橋、慈光橋、鹽水區：下林過水便橋、新市區：潭頂二號過水橋。

道路封閉方面有官田區：南一一九線（社子往中脇路段）、大崎里三崎層產業道路、新市區：三舍涵洞、歸仁區：保大路三段三六六巷二十二弄雙側、將軍區：三吉里台十七線南向右轉南三十線往西二百公尺處道路。

連日豪雨造成多處積、淹水，市議員杜素吟昨在議會總質詢，以仁德的港尾溝溪為例，認為現行水利設施已不敷使用。李孟諺回應，未來會適度提升防洪保護程度。杜素吟也要求環保局加強全市水溝清理，環保局長林健三表示，已編列兩百萬元經費委外清理。