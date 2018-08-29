〈南部〉六龜31處列紅色警戒 急撤千人

2018-08-29

〔記者黃佳琳、蘇福男／高雄報導〕豪雨下不停，高雄市區凌晨起傳出多處積水，六龜區也因雨勢不斷，廿四小時累積雨量破三百毫米，區內有卅一處被列為土石流紅色警戒區，陸軍八軍團四三砲指部昨上午即派遣兵力進駐六龜，迄今已撤離包含洗腎、孕婦約千位民眾至安全區域。

而高一八二線內門往台南龍崎路段因進入山區，長約十公里的路程，蜿蜒起伏，常吸引機車飆速挑戰，被重機愛好者視為「練車天堂」，但也導致交通意外不斷，受到連日大雨影響，昨上午八點多傳出山壁崩落，目前全線已封閉。

台廿九線旗山往國十嶺口交流道附近路面，也有部分路段受落石影響，採單線雙向通行，因雨勢未停，落石仍不斷小面積崩落，須待天候放晴後才能做進一步處置。

典寶溪暴漲 大岡山上百公頃農田變汪洋

北高雄大岡山地區從前晚開始豪大雨不斷，加上農曆大潮，導致典寶溪水暴漲，梓官、橋頭連通楠梓右昌市區的省道台十七線典寶橋，昨一大早即封橋禁止通行，梓官區與橋頭區交界的上百公頃農田，也一度淹成一片汪洋，但積水不久即迅速消退。

連夜暴雨襲擊，大岡山地區陸續傳出積淹水災情，包括梓官區典寶橋和大舍南路暫封橋，燕巢區樹德科技大學前橫山路段又積水，阿公店水庫路、安招國小往瓊林的產業道路積淹水，鳳澄路加油站往燕巢區外側車道積水一度封閉。