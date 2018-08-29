〈南部〉壽山動物園聯外道路擋土牆崩塌 住戶撤離

2018-08-29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄連日豪雨，壽山動物園聯外道路擋土牆昨早崩塌，長約二十公尺、寬七公尺，土石沿山坡河道而下，市府決定預防性撤離山坡下的十幾戶住戶。壽山動物園受到影響，即日起一至兩週內將暫停開放。

崩塌地點位於元亨寺通往壽山動物園停車場的萬壽路擋土牆，大前天已出現龜裂，動物園發現後，通知高雄市工務局架圍籬隔離。

昨天凌晨起，高雄市雨勢不斷，泥土含水量過高，清晨六點擋土牆突然崩塌，長達二十公尺、寬七公尺，泥土夾雜雨水，隨著山坡河道滾滾而下，看起來怵目驚心。工務局趕緊覆蓋帆布，防止裸露的坡面繼續沖刷而下，並立刻封鎖道路。

高雄市代理市長許立明下午前往視察，他表示，已請結構技師持續監控擋土牆與邊坡狀況，山下並佈設兩台挖土機，清除滑落的樹枝與淤泥。

許立明說，沒什麼比生命安全更重要，山下有十幾戶住戶，已請區長與里長執行預防性撤離。據了解，鼓山區公所原本安排居民住到區公所七樓，但只有兩戶同意，居民則提議由市府安排住到附近飯店，昨晚已全數撤離。

工務局長蔡長展指出，經與結構技師公會勘查，初判擋土牆崩塌原因是土壤含水量太高、失去承載力，導致側向土壓及水壓變大，將地錨拉斷，擋土牆遭土壓推擠側滑，將等天氣轉晴後重新做邊坡地錨。