〈南部〉農林漁牧災損4千萬 釋野蓮穩定菜價

2018-08-29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕連續兩波豪雨影響，高市農林漁牧業損失四千多萬元，其中農損一千多萬元，以芭樂受損最嚴重，梓官蔬菜專區已六天無菜可收，農業局考量葉菜因雨受損，釋出在地特產美濃野蓮，提供穩定蔬菜選擇。

農業損失一千多萬元

高市受熱帶低壓、西南氣流影響，造成農林漁牧業損失四千一百四十八萬元，其中農業損失一千零六十七萬八千元，被害面積共六百七十二公頃，主要受害農作物為芭樂，被害面積二百二十四公頃，其次棗子被害面積一○一公頃。

梓官蔬菜專區 六天無菜可收

值得一提的是，高市全年葉菜類種植面積約八百三十公頃，年產量約一萬八千公噸，以梓官佔七成為主要產區，今年夏季種植面積近五十公頃，豪雨前未採收的葉菜類與青蔥種植面積為二十六公頃，八二三豪雨受損面積二十一公頃，梓官蔬菜專區迄今已六天無菜可收，主要受害農作物為青蔥、不結球白菜、蕹菜。

農業局除了辦理農業天然災害現金救助，更考量葉菜類因豪雨受損，協調美濃區農會與加洲果菜運銷合作社，擴大釋出美濃野蓮到全國各大連鎖超市通路，提供民眾在夏季豪雨期間，能夠有穩定的蔬菜選擇，也穩定高雄果菜批發市場的蔬菜交易價格。

梓官農會推廣部主任蔣進叁表示，每日進貨蔬菜量十二噸，連續二波豪雨重創，已六天未進貨，由於中元節剛過，隨著學校開學及供應國軍用餐，葉菜類進貨量從七噸降為二至三噸，將以根莖類彌補不足，由於下雨無法復耕，將待天氣好轉，約二十天供貨恢復穩定。