〈南部〉暴雨灌滿4滯洪池 147處積水

2018-08-29

昨清晨六點十二分宣佈停班停課

〔記者王榮祥、陳文嬋、洪定宏／高雄報導〕昨凌晨到清晨七點，兩波強降雨灌爆高雄，十三座滯洪池有四座滿載，積淹水通報超過百處；高雄市政府考量市民安全，清晨六點十二分斷然宣佈停班停課，並啟動多項應變措施，中午過後積淹水大致解除。

七小時內 六行政區雨量超過兩百毫米

高市災害應變中心說明，昨凌晨零時至清晨七點，七小時內、高雄有六個行政區雨量超過兩百毫米，前三名依序為鳳山二四九毫米、苓雅二四三．五毫米、前鎮二四二．五毫米，新興、三民、旗津也在兩百至兩百四十毫米間。

這兩波強降雨，現有十三處人工滯洪池中有四座瞬間滿載，分別是三民區本安、寶業、本和及鼓山區台泥，連同四座滿載滯洪池，有八座滯洪量超過八成。

應變中心統計，昨凌晨至中午為止，累計有一四七件積淹水通報，多集中鳳山、三民、大社、新興、鼓山、前鎮、大寮、林園、仁武等區，其中一三二件中午前已退水。另小港機場因豪大雨致災，沿海路雨水箱涵宣洩不及，造成機場積淹水，並影響部分航班起降或取消。

賴清德讚許市府 市民安全優先決策

行政院長賴清德在視訊中公開讚許高雄市府、以市民安全為優先考量的決策方向，並鼓勵其他縣市參考。許立明除對宣佈停班課造成市民不便致歉，也指出高雄未來治水方向，在滯洪池以外，應評估推動微滯洪工程，朝海綿城市發展。