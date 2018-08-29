〈南部〉我家是鬼屋 邀小朋友來探險

2018-08-29

〔記者王秀亭／台東報導〕農曆七月是俗稱的鬼月，台東馬偕醫院順勢出版「我家是鬼屋」兒童繪本，從小怕鬼卻愛看鬼故事的創作者蘇頤，將醞釀多年的想法化為實體書，邀小朋友到書中探險，從文字及折頁設計中，發揮想像一起找出家中不同的鬼。

蘇頤表示，兒時總幻想著家裡暗處藏著鬼，只要黑暗的地方，決不獨自前往也不當最後一個離開的，很怕被鬼抓走，大學繪本課時，便以大家對鬼害怕又好奇的心理，萌發「我家是鬼屋」的想法，醞釀四年，終於在台東馬偕醫院牧師潘稀祺的鼓勵下，圓夢出書。

蘇頤說，「我家是鬼屋」透過文字敘述及折頁設計，邀朋友到家裡探險，每到一個地方就會遇到一隻鬼，翻開折頁後，搗蛋鬼、小氣鬼、貪吃鬼、貪睡鬼等淘氣可愛的鬼一一出現，其實也反應了一些孩子的行為。

東馬牧師潘稀祺說，一次聊天機會中，得知蘇頤同樣喜愛繪畫，看過其草稿後，決定幫她圓夢出書，因而有「我家是鬼屋」兒童繪本的出版，也因東馬協助圓夢，蘇頤更決定捐出部分繪本收入，用以協助關山聖十字架療養院。

「我家是鬼屋」為兩本一套的書籍，首刷三百套，蘇頤說，為讓大家有更多想像空間，全書為黑白印刷，另一本為繪本，讓小朋友發揮想像與創意，彩繪心中小氣鬼、搗蛋鬼的顏色，還可在最後一頁空白頁畫上自己的創作，與作者一起完成繪本，一套義賣價三百五十元。