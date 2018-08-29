〈南部〉恆春海邊廟埕崩塌 變選舉戰場

2018-08-29

批政府麻木 議員張榮志調派機具補強

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕連日豪雨造成恆春西海岸萬里桐一處海邊廟埕出現崩塌掏空，有意參選恆春鎮長的縣議員張榮志主動調派機具前往處理，恆春鎮長盧玉棟則認為安全第一，鞏固堤岸待雨勢過後再處理，讓這處崩坍意外成為選舉戰場。

該廟埕因雨勢加上海浪沖刷出現底部掏空狀況，恆春鎮公所及警方緊急拉起封鎖線警戒，二十七日下午縣議員張榮志前往了解，在居民懇託下緊急要求縣府做現況補強，並自掏腰包進行施工，衍生各方不同論戰。

安全第一 鎮長盧玉棟：雨勢過後再處理

恆春鎮公所昨調來大批消波塊，準備暫時固定在堤岸下，避免掏空情況持續惡化，鎮長盧玉棟勘查後指出，認為惡劣天候下施工危險且不牢固，經過與縣府工務單位研商後，認為目前施工灌漿「治標不治本」且釀成人員危險，恐加速坍塌地區惡化。

自掏腰包請來機具灌漿搶救的張榮志痛批「地方政府麻木無能！」他認為，當地掏空情況嚴重，如不進行緊急施工灌漿補救，周邊道路及民宅恐岌岌可危，情況如此緊急還在跟縣府工務單位「研究討論」，縣府及公所簡直互推責任，無視當地居民擔心受怕的情緒。

律師張怡在網路社群痛批民代到萬里桐現場勘查拍人物照是作秀，認為「天候不佳，一切以人員安全為優先，施工除非萬不得已，等天氣好再說，別拿別人的生命冒險」，與支持者們唇槍舌戰，讓這處豪雨掏空，意外成了地方選舉戰場。

屏縣府表示，安全第一，沒有立即危險的區域，先以封鎖線區隔，雨勢過後再整體檢討，以免發生意外。