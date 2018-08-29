〈南部〉台東優質農產品 劉櫂豪：助行銷全世界

2018-08-29

批藍用政治採購打擊農民信心

〔記者張存薇／台東報導〕每逢選舉就傳出民進黨當選、農產品銷不出去的耳語，民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪駁斥，不要每到選舉就利用農民的善良及單純威嚇、扭曲，台東農特產品很優質，將來作為縣政領導人，他有信心能推廣到中國及全世界各國，也請對手不必用政治採購打擊農民的信心。

前總統馬英九昨天為縣長參選人饒慶鈴輔選時，強調一定要藍軍執政、台東釋迦等農特產品才能繼續外銷到中國，劉櫂豪強調，擔任立委七年，二○一六年以來蔡英文已擔任兩年總統，從數據來看，台東鳳梨釋迦仍穩定成長出口到中國及其他國家，南部各縣市的鳳梨同樣也是穩定出口、量也成長，不過這是農民努力種出優質農產品的成果，而不是馬英九所稱的政治採購。國民黨逢選舉就只會打中國牌試圖恐嚇農民，傷害農民作為選舉的手段，不是民主社會該有的現象。。

他強調，擔任立委七年來，在台北希望廣場及立法院辦了十場次行銷台東農特產品的活動，最近也協助小農與義美公司簽約契作紅藜、小米、樹豆等，並爭取台東地區農會共四百萬元經費，協助行銷大目釋迦到北美，也希望能前進日本市場，並爭取列入二○二○東京奧運台東推廣農產品之一。

劉櫂豪呼籲，選舉應該是要端出政績、政見來吸引選民，而非用不實的謠言來抹黑、恐嚇，希望國民黨能夠正向選舉，舉出具體政見供選民評斷。