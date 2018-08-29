〈南部〉屏東淹水多處封路 農損逾700萬

2018-08-29

日累積雨量逾350毫米 主要道路嚴重塞車

〔記者羅欣貞、葉永騫／屏東報導〕低壓持續發威，昨天零時至晚間六點零七分，全國雨量前四名都在屏東縣，新園鄉達三百七十七毫米，新庄國小（萬丹鄉）、萬丹、屏東測站也超過三百五十毫米，屏東縣已連續兩天（二十七日、二十八日），日累積雨量都超過三百五十毫米，雨勢驚人。

預報雨量未達標準 今正常上班、上課

依據中央氣象局發布之風雨預報資料，屏東縣今日雨量未達停止上班、上課之標準，今日正常上班、正常上課。

昨天豪大雨，造成屏東市、麟洛、萬丹、長治等多個鄉鎮市道路淹水，主要道路嚴重塞車，許多家長為了載小孩就學、返校塞在車陣中叫苦連天。

包括南二高長治交流道下、台一線麟洛果菜市場前、新園鄉仙吉路、仙隆路，以及鹽埔鄉大仁科大前等地道路出現明顯積淹水，一度封閉，至下午才陸續恢復通行。

屏一○六線泰武鄉武潭段因土石阻塞道路排水，實施預警性封閉，小琉球至東港船運因考量風浪昨日全部停駛；縣內電力、電信、自來水等民生系統均正常；另為居民安全，包括三地門、來義、獅子及新園鄉共撤離一百六十八人，予以安置或依親，獅子鄉活動中心與新園鄉公所共收容十八人。

在農損方面，屏東縣累計農損金額七百一十四萬六千三百四十二元，其中作物受損一百二十八．九公頃，金額五百四十七萬元，畜產損失家禽增至一萬五千三百隻、金額一百三十一萬六千三百四十二元，養殖漁業損失黃鱲鯵一公頃、金額約三十六萬元。

農業處說，農委會已於八月二十五公告屏東縣為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受理期間自八月二十六日至九月四日止，但目前仍雨勢不斷，農委會特地來函指示，若受災農漁民確因道路交通或通信中斷等不可抗力事由，未能依限提出申請者，得依行政程序法第五十條規定補提申請。