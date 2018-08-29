〈台北都會〉柯市府綠運輸政策 議員批失敗

2018-08-29

定期票成效不佳 汽機車逐年增

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市議會交通委員會昨審查一二八○定期票補貼案，藍、綠議員依然對定期票的成效不滿意，新黨市議員陳彥伯批評，定期票明年需編列五．六億元補貼，但台北市長柯文哲三年多任期內汽、機車都在逐年增加，顯示柯市府的綠運輸政策是失敗的。交通局長陳學台反駁，汽、機車使用量有沒有下降還未確定統計，今年台北市才會招標做調查。

定期票為雙北市政府調查在雙北境內機車族，平均每月交通費約九二四元至一二六○元，因此制定一二八○元票價。交通局昨向議會報告今年的定期票預算補貼案，並預告明年將補貼五．六億元，卻因初期公共運量提升不明顯，遭國民黨市議員陳孋輝質疑，若運量沒有提高，議會同意編預算的依據為何？

民進黨市議員何志偉更指出，定期票用意是增加公共運具運量、減少私人運具使用，但根據環保署統計指出，台北市今年汽、機車數量竟比去年更多，汽車數量已達八十一萬多輛、機車數量也有約九十五．三萬輛。陳彥伯也說，汽、機車數量在柯文哲任內三年多都在逐年增加，顯示柯市府的綠運輸失敗。

交通局長：使用量下半年調查

但陳學台反駁，環保署的汽、機車數量統計，只是購買的登記數量，不代表車主上下班通勤時一定會使用，私人運具使用量有沒有下降，一般是透過問卷進行調查，台北市目前還沒做，今年下半年才會招標做調查。陳學台也說，定期票的成效如何，只看近兩個月還不夠準確，確切來說，要看台北市整年的運量變化，定期票是為期兩年的試辦計畫，因此會持續辦理，且每隔三個月做定期檢討。