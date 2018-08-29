〈台北都會〉公車駕駛肇事 62％為超時工作

2018-08-29

勞動局長：過勞現象嚴重盼改善

〔記者蕭婷方／台北報導〕勞動基準法新法上路後，勞工休假及加班間隔放寬，客運業、休閒產業和製造業排班調度更有彈性。不過，台北市議員潘懷宗昨於議會質詢時指出，北市近三年來公車肇事率逐年攀升，且肇事公車駕駛有超時工作情況，近三年平均比率達六十二％。對此，勞動局長賴香伶回應，今年公車勞檢已在六至八月完成，確實發現公車司機過勞的現象嚴重，希望能改善業者分配工作的狀況。

潘懷宗調閱資料發現，北市聯營公車整年度行駛班次達一八八七萬車次，肇事率也逐年提升，二○一五年有二七五件，二○一六年有五七○件，二○一七年有四三一件，平均每月有卅至四十件市區公車肇事。

不過，根據市府進一步統計，北市勞動申訴案件每年近七千件，其中有五十二件為公車司機勞動狀況申訴案件，檢查有問題僅廿二件。

潘懷宗更交叉比對公運處業務稽查科提供「台北市聯營公車駕駛超時工作裁罰彙整表」，發現從「肇事事故案件」查到公車駕駛有超時工作的二○一五年有二六○件、二○一六年有四二三件、二○一七年有二七一件，占台北市聯營公車駕駛超時工作裁罰比率之五十．七七％、七十六．八三％及五十七．二○％，連續三年平均比率達六十二％，顯示出公車司機超時工作對於公共危險造成極大的威脅。

潘懷宗也指出，公運處每年平均查獲公車駕駛超時人數約一千一百至一千五百人，超時比率約四成；其中，大型巴士超時比率更是逐年上升，從二○一五年三十二．九四％上升至二○一七年六十八．一二％。