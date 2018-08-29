〈台北都會〉工務局長︰台灣蓋藝術建物 每個營造廠都垮掉

2018-08-29

指故宮南院、衛武營歌劇院有裂縫

〔記者郭安家、曾迺強、陳文嬋／綜合報導〕台北表演藝術中心因理成營造倒閉淪為爛尾樓，且工程繼續追加預算七．七六億元，總工程經費高達六十七．五九億元。台北市議會工務委員會國民黨、民進黨議員昨到場現勘，紛紛質疑未來還會追加預算嗎？工務局長彭振聲回應應該不會，但彭也語出驚人說，「台灣蓋這種藝術建物，每一個營造廠都垮掉，包括故宮南院、鳳山（衛武營）歌劇院包商完成後裂縫那麼大，台灣蓋歌劇院時候要很小心」。

故宮南院打臉：建築本體無異狀

對此，故宮南院處處長彭子程駁斥，故宮南院的營造廠是麗明營造，該營造廠同時是台中國家歌劇院營造廠，台中國家歌劇院被國際評為「世界九大新地標建築」。且南院僅在前年試營運初期，因飛白館玻璃帷幕多達八千多片，沒做好局部填膠防水而漏水，修繕後已無滲漏水情形，建築本體也無異狀，「我不知道他的訊息從哪裡來？」

衛武營駁：無裂縫 營造商也沒倒

另衛武營國家藝術文化中心也否認有結構性裂縫，且營造商建國工程也未倒閉，目前正辦理建物驗收。

彭振聲承諾 北藝不會追加預算

台北市議員李建昌昨質疑，北藝中心從前台北市長郝龍斌時代，由理成營造搶標取得龐大預算，埋下今日問題，原來是五十三．七億元，郝時代增加六．二二億元，如今總工程經費達六十七．五九億元。但他認為錢還不一定只是這樣，是北市最醜陋的工程文化；如果議會不給錢，該處還恐變成國際蚊子館，台北市長柯文哲屁股擦不完。

估理成營造廠做下去 要虧10億元

豈料，彭振聲竟表示，「我們營造廠，如果沒有理成犧牲，任何人跳進去做都會死掉，如果理成做下去，我估計還要虧十億元。」彭振聲還說，北藝中心舞台設計絕無僅有，但台灣蓋這種藝術建物，每一個營造廠都垮掉，包括故宮南院、鳳山（衛武營）歌劇院包商完成後裂縫那麼大，台灣蓋歌劇院時候要很小心。

劇場舞台設備 預計明年1月完工

至於未來是否再追加預算？彭振聲回應應該不會，面對現場議員要求承諾，彭僅強調「工務局的部分不會追加預算」，並指工務局、捷運局有跟建築事務所檢討逐項工程，會經討論再做決定。而捷運局第一區工程處長簡哲宏則說，除追加七．六七億元預算，捷運局同時也聯合文化局，向理成營造追討二．三億元損害賠償。

北藝中心的接續減項工程共四大項，其中劇場舞台設備預計明年一月完工，外牆工程也預計明年二月完工，但升降梯工程、室內裝修工程皆需於二○二○年五月完成。北市議員厲耿桂芳、陳重文也質疑，二○二一年後北藝中心完工驗收，但不代表就可售票，也擔心國內未來有無劇團團隊、消費市場可支撐中心營運。