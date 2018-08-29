〈台北都會〉基隆公車免費Wi-Fi 154輛一次到位

2018-08-29

〔記者俞肇福／基隆報導〕即日起搭乘基隆市公車，可免費上網！基隆市長林右昌說，全市一五四輛公車建置4G Wi-Fi上網環境後，民眾搭公車走到哪，免費上網就用到哪，就連郵輪旅客下船搭公車自由行，也能免費上網，讓基隆美景隨著網路分享到全世界。

林右昌表示，基隆市在去年「遠見智慧城市大調查」中，在上網基礎建設面向獲得全國第三，上網速度評比排名全國第一，公共運輸使用率是全國第二，今年進一步建置無線網路，讓民眾一上公車，使用手機、平板，選擇連線至「.Y5.Life」無線網路，就可免費上網。

建置經費 由中央支援

產業發展處副處長鄭永陽表示，現有一五四輛市公車（包含三十五輛中型巴士）都可使用無線網路，建置經費由中央支援，經過測試，昨天全面啟用；鄭永陽說，公車免費上網使用的是中華電信基地台，在市區都沒有問題，但是在七堵與暖暖的偏遠山區，因為基地台較少，部分區域訊號會比較弱。

記者實測 市區訊號強

記者昨天下午到公車總站搭公車測試，市區沿途訊號都很強，年輕人都說還不錯，但是阿公阿嬤對於公車可以免費上網的資訊就不太清楚，經過解說後知道在公車也可以上網，「那跟在家一樣也可以上網，那很好喔！用LINE打電話不用錢。」

基隆市公車處長陳新埤說，市公車全面增加免費上網 ，讓民眾在車上也可以查詢資訊；陳新埤說，如果民眾使用過程有不滿意，歡迎打電話到公車處機料課24622171轉208，告知意見，公車處會改善。