〈台北都會〉成立第2天… 柯競辦爆內鬥

2018-08-29

主任飆三字經罵下屬

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲從上任至今一級首長共廿四人離職，內鬥傳聞不斷，而今競選辦公室甫成立即再爆內鬥事件。柯文哲競選辦公室主任黃建興昨被爆以三字經飆罵下屬，遭競辦發言人林筱淇、競選幕僚陳雨鑫等人在內部群組圍攻要求道歉，日前還曾發生市府、競辦隨行幕僚互看不順眼辱罵對方糾紛，從市府到競選辦公室，柯口中的「分進合擊」野戰軍演變成內鬥亂象。

柯：多頭馬車 全世界都有

針對競選團隊傳出多頭馬車亂象，柯昨受訪表示，這種情況「全世界都有」，就像北市府也不會每個局處長意見一致，民主國家常態就是溝通協調，不要幻想整個競選總部，每個人意見都一致，這不可能。另柯昨受訪證實有意找知名作家「小野」擔任競選總幹事，並稱總幹事最重要的是能夠協調，後來發現溫柔的聲音比疾言厲色有用；小野僅低調說目前尚未接獲徵詢。柯並同時指派市長室主任李文宗居間協調，就怕內部大亂鬥影響外部選情。

內部群組圍攻要求道歉

柯文哲競選辦公室廿七日成立，傳出內部分成綠營背景的陳景峻、陳雨鑫與林筱淇；市府媒事組體系的市府顧問蔡壁如、發言人劉奕霆、柯辦一號成員柯昱安；競辦核心黃建興、邱昱凱，三方各據山頭，表面恐怖平衡，實則明爭暗鬥搶奪主導權。

爆料者在ＰＴＴ提供音檔

據透露，上回「柯Ｐ揪好友」上線四小時就「突然」下架，正是因為內部意見不一，才會腰斬活動。日前還傳出市府、競辦因某次行程在動線安排上互有扞格，市府幕僚情緒失控爆粗口，加深嫌隙。

三派系各據山頭 明爭暗鬥

自稱柯競辦工作人員的爆料者昨在ＰＴＴ提供音檔，內容清楚錄製黃建興嗆聲要爆料就去爆料，「每個禮拜一次的選舉會議，市長為了讓大家有參與感，一起決定事情，你們竟然中途離席！他╳的！╳！甚麼東西呀！╳他媽的！」爆料者也點名柯另名愛將邱昱凱，把大家的努力都變成自己向柯邀功的籌碼，暗諷 「狐假虎威的胎哥狼」。

黃建興昨神隱由其他工作人員「代打」應付媒體，並急召競選辦公室發言人林筱淇趕回救援，稱黃已兩度致歉，當天情緒性言詞對同仁造成傷害，將會調整溝通方式。知情人士反批爆料者別有居心，黃建興平常待人客客氣氣，且就是個行政主管，並非真正核心決策幕僚，沒有這麼大權力呼風喚雨。