〈台北都會〉柯公開談扁病情 衛局開罰最低2萬元

2018-08-29

稱扁開始是裝的 後來變成真病

〔記者楊心慧、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年九月上電視節目稱「扁一開始是裝的，後來變成真的病」，台北市衛生局不僅未依權責主動調查，直到民眾檢舉後，作為柯下屬的衛生局仍不敢開罰，反以柯當時「擔任民間醫療小組召集人時非執業登記醫院指派、無診治紀錄，公開討論病人病情時之執業狀態為歇業」為由行文衛生福利部詢問是否仍屬違法？最後衛福部依據最高行政法院一○○年度判字第二一五五號判決理由認定柯違法，歷經近一年，台北市衛生局終於在六月開罰，但卻僅罰最低兩萬元了事。

衛局不敢開罰 幫找理由卸責？

柯文哲去年九月廿九日在《少康戰情室》節目上公開談論扁病情。隔天扁民間醫療小組發聲明駁斥柯說法，並開除柯文哲醫療小組召集人身分，要求他未來不可再針對扁病情發言，柯才公開向扁致歉。此事也引發各界質疑柯違反「醫師法」第二十三條、二十五條無故洩漏病人病情，違反醫師倫理。但台北市衛生局不僅未依權責主動調查，直到民眾檢舉後，作為柯下屬的衛生局仍不敢有所動作，一直到去年十二月廿五日還發函給衛福部，針對柯文哲在電視媒體公開討論病人病情一事提出適法性疑義。

行文衛福部 最後認定違法

台北市衛生局的公文指出「本局函請該醫師（指柯）說明表示確實親自診治該病患，於接受媒體採訪時所述病情，亦皆透過親自審查且親自詳閱病歷得知」，但公文又指「該醫師擔任該名病患民間醫療小組召集人，非執業登記醫院指派，無診治紀錄，經查衛福部醫事管理系統，該醫師於電視媒體公開討論病人病情時之執業狀態為歇業」。換言之，台北市衛生局雖稱柯有親自診治扁，但又強調當時非執業狀態，且擔任扁醫療小組召集人時是以個人名義擔任，非醫院指派，意圖為柯卸責。

衛福部於今年三月二十三日回函指出，依據最高行政法院一○○年度判字第二一五五號判決理由釋疑，認定醫師應謹言慎行，並遵守醫師倫理規範及社會責任，要求衛生局依個案事實本於權責認定辦理。

衛局以柯當時歇業為由未送懲戒

然而依「醫師法」第廿五條，此案應由「醫師公會」或「主管機關」移付懲戒，但身為醫師主管機關的衛生局未將柯文哲移付懲戒，僅以最低兩萬元罰款了事。

公布胡志強病歷 12醫師遭懲戒

不具名律師表示，前台中市長胡志強二○○五年競選連任期間，前立委、醫師林進興、法醫高大成、醫師林義龍等十二名醫師公布胡志強病歷，表示胡的健康亮警訊，不適合選市長，遭台中市衛生局移送台中市政府醫師懲戒委員會懲戒，結果皆遭懲戒上八到十六小時醫學倫理課，林進興甚至被廢除醫師執業執照一年。但其中林義龍不服醫師懲戒委員會決議，提起行政訴訟被駁回，後來又上訴至最高行政法院判決結果指出，依「醫師法」第廿五條「業務」範圍，醫生因其身分才會受到採訪，因此在醫院外並非診療病人場合的記者採訪場合，仍屬該條所說的「業務」執行。

針對北市衛生局未將柯移送懲戒，民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，衛生局罰兩萬而未送醫師懲戒委員會或相關公會審議，可能想避免衍生或擴大社會爭論，才依法規中選擇對柯相對較輕微的兩萬元行政處罰結案。

市府：依法行政 市長依規繳款

對此，台北市政府發言人劉奕霆昨表示，市府各機關依法行政，絕無「找理由脫罪」之情況，市長也依規定繳交罰鍰。

台北市衛生局副局長陳正誠表示，過去有疑慮都會請衛福部解釋，並非此案才特別詢問衛福部；另外，調查過程中都有諮詢專家，認定柯並未在「執行業務」時違反醫學倫理，因此未送懲戒。台北市衛生局長黃世傑昨受訪時表示，自己是柯文哲老師不方便評論此事。