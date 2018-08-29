〈台北都會〉新北老屋免費耐震初評 最快九月上路

2018-08-29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市屋齡超過三十年的老舊房屋約有六十七萬戶，建物老舊不一定就是危險，必須經過耐震評估才能確定是否安全無虞，但動輒數萬元的鑑定費對民眾是不小的負擔；新北市政府工務局長朱惕之表示，預計在九月推出房屋健檢及耐震評估「一條龍」服務，符合資格者，市府會派技師免費到府鑑定，幫民眾省荷包。

朱惕之指出，配合中央頒布的「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，市府訂定「新北市都市危險及老舊建築物結構安全性能評估費用補助辦法」，昨天在市政會議通過，將函報行政院核備並送市議會備查，最快九月上路。

1999年底前取得使照建物

工務局使用管理科科長李冠德表示，民眾自行尋找民間業者實施建築物耐震初評，市場行情約一萬兩千元至兩萬多元，新北市今年獲得中央補助二一六○萬元，約可辦理一千棟建築物的耐震初評，市府與專業機構合作，原則上以一九九九年十二月底以前取得使用執照，或民眾自認建築物有安全疑慮並經市府確認屬實者，只要獲得二分之一以上所有權人同意，或成立管委會組織並經過區分所有權人會議決議，即可向工務局申請，市府將派技師到府，免費進行建築物耐震初評。

另外，耐震能力詳細評估，每棟建物的補助額度上限是評估總經費的三十％，以不超過四十萬元為限，審查費用每棟依評估費用的十五％估算，但補助額度不超過二十萬元。

評估結果 不會對外公布

李冠德說，目前為止，新北市共受理二二四八件房屋健檢初勘，其中四二○件建議進一步評估，符合此次耐震初評的補助對象，評估結果不會公布，民眾不用擔心影響房價而降低申請的意願。