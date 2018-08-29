〈台北都會〉明年新北總預算編1669億 舉債1088億

2018-08-29

市府：借新償舊 各縣市都如此

〔記者賴筱桐／新北報導〕二○一九年的新北市總預算案昨天在市政會議通過，將送市議會審議，明年歲出預算是一六六九．六六億元，但歲入預算只有一五二一．一六億元，差短一四八．五億元，連同債務償還九四○億元，市府必須融資調度一○八八．五億元，用債務舉借彌平；新北市府財政局解釋，歲入、歲出預算必須平衡，「借新債來償還舊債」是各縣市政府的財務調度方式，並非只有新北市如此。

主計處公務預算科科長賴俐君指出，明年度總預算的歲入部分是一五二一．一六億元，比今年增加五十四．二七億元，其中預估房屋稅增加十二．八億元、統籌分配稅增加十三．四億元、中央補助款增加二十五．五一億元等等，但營業盈餘及事業收入減少二十二．七七億元。

明年歲出核列一六六九．六六億元，比今年增加四十九．二七億元，其中經常門預算（人事費、業務費用等）是一三一一．一五億元、佔歲出總額的七十八．五三％；資本門預算是三五八．五一億元、佔二十一．四七％，用於工務、水利、交通等工程建設上。

歲出增加 人事費占近八成

賴俐君分析說，明年的歲出增加主要是前瞻計畫編列約四十二．二七億元預算，包括中央補助二十七．二三億元，新北市府負擔十五．○四億元，這筆經費今年已由新北市府先行墊付，明年必須歸還市庫，另外，因應公務員調薪三％政策，人事費支出也增加十九．二一億元。

針對外界質疑新北市「以債養債」，財政局副局長黃育民解釋說，「借新還舊」是財務調度的一種方式，各縣市政府甚至是國家的財政都是如此，新北絕非特例，單看舉債數字的意義不大，重點在於每年增加的債務多寡，也就是歲出、歲入的差短金額，明年債務為一四八．五億元。

根據財政部公告，新北市二○一八年的舉債上限，長債不得超過一七一二億元，短債必須低於歲出的三十％、約五百億元。

減債有成 去年少借17億餘

黃育民指出，二○一六年新北市長期、短期債務分別是為一○三五億元、三四○億元，二○一七年分別降為一○二二．三億元、三三五億元，等於新北市政府少向銀行借貸十七億餘元，代表「減債有成」，因為財政收支劃分法遲未修正通過，才造成中央給新北市的統籌分配稅款仍依循台北縣時代的舊規模，導致新北市每年短少一百多億元預算，呼籲中央盡速修法、把餅做大，健全各縣市的財政發展。