〈北部〉小卡片伴重生 311受災日人親謝台少女

2018-08-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「祝福，日本的災民們早日重建家園，身心平安健康！」

台灣的小學生用鉛筆手寫後護貝的簡單卡片，卻是三一一東日本地震災後，氣仙沼市災民宮川聖德最大的心靈支撐。宮川聖德帶著他視若珍寶的小卡片最近來台灣尋人，找到七年前寫卡片給他的小學生張瑾瑜，宮川說，「七年來，他一直將祝福卡掛在車上，陪伴他度過震後重生的日子」，真的非常感謝！張瑾瑜則說，她真的不知道，一張小卡片可以有這麼大的力量。

7年前宮川收到慈濟救助金及中文卡片

七年前三一一地震，日本東北氣仙沼市受災戶宮川聖德的家被海嘯摧毀。宮川先生說，災後他收到慈濟日本分會發放救助金，也收到一張台灣小學生以鉛筆手寫的中文祝福小卡片，使他受到很大的鼓舞。

宮川說，因為有這張卡片「他知道有人在祝福他」，他把這張卡片掛在車上，就像平安符，陪伴他度過重生的旅程。

當年小學生張瑾瑜驚訝卡片安撫力量

去年一位音樂家朋友TOMMY搭宮川的車子，發現車上掛的這張中文手寫卡片，得知背後的故事，TOMMY表示他的樂團今年要來台演出，邀請宮川先生一起前往。宮川說，卡片上只有署名，不知道卡片從哪裡來，但他真的希望有機會親口說謝謝。

今年五月，宮川透過慈濟日本分會發出協尋，果真找到「張瑾瑜」，目前就讀慈大附中高二。張瑾瑜說，她從沒想過，一張小小的卡片能帶給人這麼大的安慰。她說，寫卡片時自己只有小學三年級。