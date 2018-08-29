〈北部〉民進黨批沒政績 林姿妙陣營：來比理念

2018-08-29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙被民進黨批評連簡單問題都答不出，林陣營反批綠營不抹黑不會選舉，民進黨宜蘭縣議會黨團昨轟林只會「豪洨」（台語說謊之意）；林姿營則回應，宜蘭需要的不是抹黑謾罵，而是真心為鄉親打拚的公僕。

林錫耀諷林姿妙 答不出簡單問題

民進黨縣長參選人陳歐珀前天辦理參選登記時，陪同的民進黨中央選對會召集人林錫耀劍指林姿妙，指她日前在受訪影片中，人家問她感想，說不出話後便苦笑，直言縣長日理萬機，要做簡報，到議會接受質詢，必須在短時間內進入狀況，林姿妙卻連簡單問題也回答不出來。

林陣營隨後反擊民進黨競選團隊不抹黑就不會選舉，林錫耀未把重點放在民進黨人選上，對宜蘭基層感受、前瞻計畫有何成果都不提。

議長陳文昌、議會黨團點名批林姿妙

民進黨宜蘭縣議會黨團昨召開記者批評林姿妙，議長陳文昌、黨團總召劉添梧、縣議員游祥德、楊順木、張秋明等人輪流開砲，陳文昌點名林姿妙只會「豪洨」，他與林在議會當三屆同事，不知她的能力在哪裡。

劉添梧說，宜蘭縣十二鄉鎮市中，羅東鎮財源較好，皆是前鎮長游榮華、林聰賢的政績，林姿妙到底做了什麼？當了九年鎮長，前七年在馬英九當總統任內，什麼也沒爭取到，對得起羅東人嗎？游祥德與張秋明則說，民進黨為宜蘭爭取前瞻經費十六億元，林姿妙連這些縣政基本知識都不知道，能當好縣長嗎？

林姿妙陣營籲選舉應注重民生問題

林姿妙陣營昨回應，宜蘭需要的不是政黨惡鬥、抹黑謾罵，這場選舉要注重的是宜蘭民生問題，經濟發展與縣民福祉，林姿妙從政二十多年來均與宜蘭人站在一起。

林陣營也強調，宜蘭需要的是一個做對事、會做事的縣長，漫天的口水，過去鄉親已領教多多，負面選舉不會使宜蘭更好，希望講政策比理念，讓鄉親知道誰是真正關心鄉親生活，為宜蘭用心打拚的候選人。