〈北部〉不滿徐定禎與劉政鴻「結盟」 時力怒切割

2018-08-29

時力：不再與徐定禎陣營互動

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕民進黨禮讓、無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎前日登記參選，與國民黨籍前縣長劉政鴻「巧遇」，被外界解讀劉徐「結盟」。但與徐定禎友好的時代力量卻對此卻深表錯愕，認為劉過去多惡政，且為地方派系代表人物，但徐不避諱與之同台，令人失望，宣布候選人將「切割」徐，不再與徐陣營互動。

徐定禎：廣納人才 尊重時力

徐定禎則回應，自己無黨無派，更能廣納各方人才，選戰起步重於整合各派系。徐也直言，雖然劉政鴻任內頗有爭議，但也不可完全抹滅其政績，未來也不排斥再同台或合作；對於時力揚言拒絕互動，徐定禎則表示尊重。

時代力量苗栗縣議員參選人曾玟學、宋國鼎發表聲明，直指無黨籍徐定禎一邊接受民進黨禮讓、另一方面卻與國民黨籍的劉政鴻結盟，等同是讓劉派借屍還魂，令他們無法接受，因此表明將不再與徐定禎陣營合作。

民進黨章無禮讓 朱泰平登記選縣長

此外，因不滿民進黨禮讓無黨籍的頭份市長徐定禎，民進黨苗栗縣黨部執行委員朱泰平，昨天以無黨籍身分登記參選下屆縣長。朱泰平強調，民進黨章無「禮讓」規定，他將為民進黨而戰。

民進黨縣黨部：黨中央將開除黨籍

對此民進黨縣黨部主委杜文卿指出，黨中央已決議禮讓徐定禎，若在登記截止前，朱泰平未撤銷登記，黨中央將開除朱的黨籍。朱則表示會對抗到底。

昨登記參選鄉鎮市長共八人，苑裡鎮無黨籍劉寶鈴；後龍鎮國民黨朱秋隆；大湖鄉國民黨胡娘妹；銅鑼鄉無黨籍謝昌年；南庄鄉無黨籍邱梓增；獅潭鄉無黨籍李春貴、國民黨謝春梅；泰安鄉無黨籍陳吉基。

另有十三人登記參選縣議員，第一選區無黨籍湯維岳、胡忠勇、謝庚霖、國民黨鄭碧玉；第二選區國民黨黎旭欽；第三選區無黨籍張可欣；第四選區國民黨廖英利、鄭秋風、無黨籍張佳玲；第五選區國民黨鄭聚然、無黨籍鍾道明；第七選區國民黨潘秋榮；第八選區國民黨黃月娥。