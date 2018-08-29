〈北部〉《桃園》勸退楊麗環 陳學聖恐踢鐵板

2018-08-29

〔記者陳昀／桃園報導〕昨天是九合一選舉登記第二天，有卅六人完成參選市議員登記，較第一天踴躍許多；在市長部分，爭取連任的市長鄭文燦、國民黨市長參選人陳學聖都預計今天下午前往登記，目前無其他人登記，陳昨天再度對有意脫黨參選市長的楊麗環溫情喊話「國民黨需要妳」。

前立委楊麗環原計畫昨天上午號召百餘人騎單車繞行桃園區，再到桃園市選舉委員會登記參選市長，但前天深夜臨時宣布延後到週五，引發外界遐想。

「國民黨這個大家庭需要妳！」陳學聖昨天陪同「KMT青年問政連線」的黨籍市議員參選人前往登記時，再對楊麗環溫情喊話，盼她不要參選、全力支持自己在桃園逆轉勝，也表示在楊麗環完成登記前，絕對不會放棄勸說。

楊麗環：在乎大家庭是中華民國、桃園

對此，楊麗環昨表示，她在乎的大家庭是中華民國、桃園市，其他都不重要；前晚之所以改變登記時程，是因南部豪雨成災、桃園也天候不佳，擔心此時騎單車造勢，於情感不妥、也不安全，而登記參選只是個「動作」，期限內完成即可。

邱佳亮原獲民進黨提名 改以無黨籍登記

昨天登記參選的市議員為民進黨七人、國民黨十五人、綠黨三人、親民黨二人、民國黨一人、無黨籍八人，原獲得民進黨提名的新屋區現任市議員邱佳亮，改以無黨籍登記。

綠黨召集人暨現任市議員王浩宇昨登記時表示，綠黨這次力拚三席全上、組成黨團，為勞工、年輕人爭取權益。

無黨籍的龜山區市議員參選人牛煦庭，昨天登記時在選委會門口演出行動劇，諷刺政客吹牛成性、選前大灑幣收買選民，宣示要為民打擊「政治黃牛」。