〈北部〉《桃園》體育教師3年未開缺 議員憂人才外流

2018-08-29

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市從一○五學年度起就沒再招考國小正式體育教師，市議員萬美玲、劉茂群昨質詢指出，全市一二○五名體育教師中，只有八五九人具正式教師資格，但普遍由其他科目教師代理，許多教師上體育課時只是唸唸課本、然後就撐傘在旁看學生打球，造成專業的體育教師外流到其他縣市。

教局長坦言 增額以英語師為主

市府教育局長高安邦坦言，受限於中央的教師總額管制，加上近年來推動雙語教學，教師增額過去多以英語教師為主，但有招考專任運動教練八十五人，是全國第三多，明年會進行調整，開放體育教師缺額。

萬美玲說：「如果只是嘴巴說，誰都能來教體育！」教育部要求各校體育授課教師具體育專長者必須佔五十五％，桃園雖然達五十六．二三％，但是數據根本灌水，許多教師只是參加Ｃ級研習，上課時甚至無法示範、只會唸課本。

萬美玲說，過去三年六都對體育教師開缺的情形，最多的台北市合計三年招考九十人，偏偏只有桃園掛蛋，卻還好意思號稱「體育大市」，如此也間接造成體育人才流往其他縣市。

高安邦表示，市府近年來推廣雙語教學，因此增加英語教師缺額，但近年仍有招考專任運動教練為主，有八十五人、為全國第三多，除了十九所小學體育班外，另有廿四所小學聘有專任運動教練，也鼓勵在職教師透過進修、研習增加專長，將評估各校體育課實際情形，調整明年缺額。

家長暫無發現外行體育師授課

大業國小家長會執行長朱智菁表示，相信能被學校聘任的教師都有相當專業，且不會只有一項專長，國小教師本來就綜合性較高，就她觀察，大業國小並無「外行」的體育教師授課情形。