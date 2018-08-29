〈北部〉社福機構缺秋節禮盒訂單 宜縣「揪團」催買氣

2018-08-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕距離中秋節不到一個月，宜蘭縣社福機構秋節禮盒訂單不如預期，有些不及去年的兩成，縣府昨為九個社福單位舉辦秋節禮盒聯合推廣活動，代理縣長陳金德、議長陳文昌均掏錢購買響應公益，也呼籲各界優先選購社福機構的禮盒。

中秋節是社福機構籌措經費重要檔期，但超商、禮餅店也同步推出各式月餅禮盒，壓縮社福機構秋節禮盒訂單。

成立廿五年的蘭智基金會，服務一百卅餘名身障者，全年半數經費仰賴秋節禮盒收入。基金會執行長劉梅英坦言，中秋節是挹注單位財源的重要節日，因大環境不景氣，買氣銳減，去年銷售成績八千盒，今年至今為止，僅一千兩百餘盒訂單，不及去年同期的二十％。

除了蘭智基金會，台北榮總員山分院庇護工場，今年中秋禮盒訂單尚未達到目標的五成，普達關懷協會也只收到五萬元訂單，預訂銷售情況不理想，讓工作人員乾著急。

北榮員山分院庇護工場主管王嘉偉說，工場培訓十五名身障者，薪資仰賴中秋禮盒及平時銷售收入，去年禮盒售出一千三百餘盒，今年不到去年的一半，希望最後關頭全力衝刺提振買氣。

縣府昨日在大廳為社福構機辦理聯合促銷，邀請北榮員山分院、蘭智基金會、宜蘭自閉症協會、康復之友協會、普達關懷協會、聖嘉民啟智中心、阿寶教育基金會、蘭馨婦幼中心、康德人文關懷協會等社福團體參加。