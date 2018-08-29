〈北部〉吉安長照A級中心 門諾醫承辦揭牌

2018-08-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕長照2.0實施後，鄉鎮級的「A級社區整合型服務中心」，花蓮縣吉安鄉二個A級據點其一由門諾醫院承辦，昨在吉安鄉阿美文物館舉辦揭牌儀式，將連結現有十五處B、C級長照據點，建構一條龍的社區照顧模式，服務區域包括太昌村等十個村，提供長照2.0的十七項服務。

縣府統計，花蓮縣六十五歲以上老年人口約五萬一千多人，佔人口比率約十五點六％，比全國平均值十四點二％高，評估有輕度以上失能、需要長照服務的老年人口約有一萬六千人，其中有將近五千人有申請外勞，一千多人住在長照機構，約有九千人需要社區式的照顧，也就是長照2.0「在地老化」的服務對象，目前長照管理專員評估過的個案已有八千人。

花蓮13鄉鎮市已設15個A級據點

目前花蓮縣十三鄉鎮已有十五個A級據點，人口最多的花蓮、吉安各有二個A級據點，花蓮市有慈濟醫院、部立花蓮醫院；吉安鄉則有門諾醫院、門諾基金會承接，其中門諾醫院承辦的A級據點在吉安鄉阿美文化館，昨天揭牌。

門諾會醫療財團法人總執行長趙福厚說，醫院繼今年七月爭取到壽豐分院承接A級據點，本月再接下吉安鄉A級據點的服務。他說，依推估，吉安鄉長照2.0的「潛在需求」老人約有三○三九人，但依照縣府長照管理中心資料顯示，至去年底只有七三九人使用長照2.0，顯示還有拓展空間，希望藉由中心有效連結長照、社福資源。

照顧吉安10村 3個管員助17項服務

門諾醫院長照部主任戴玉琴說，太昌村、永安村、慶豐村、吉安村、福興村、稻香村、永興村、南華村、干城村及光華村共十個村，共有三名個案管理員協助連結老人供餐、居家護理、居家復健、輔具製作與租借、日間照護、遠距照護、巷弄長照站提供巡迴接送的服務等十七項服務，並且有各項服務的後續追蹤及檢討。