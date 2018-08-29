〈北部〉峨眉最美廢墟教堂 十二寮天主堂將修繕

2018-08-29

依原貌修復 盼重現風華

〔記者廖雪茹／峨眉報導〕新竹縣峨眉鄉十二寮天主堂，被網友封為「全台最美的廢墟教堂」，閒置多年後，終於找到新主人，將揭開神秘面紗並按原貌修復，彩色鑲崁玻璃藝術家丁松青神父也受邀參與修復，希望讓「天使堂」重現風采！

西班牙式建築 打卡熱點

近年來網路世界掀起在老屋、廢墟自拍的美學風潮，西班牙式地中海建築風格與十字架聳立的紅瓦屋頂、長長廊道、圓拱門窗 ，讓這座隱身在峨眉湖畔樹叢雜草中、多處坍塌損的十二寮天主堂，意外變成熱門打卡地點。

昔稱天使堂 幾度易主後荒廢

根據調查指出，十二寮天主堂昔稱「天使堂」，興建於一九六三年間，是早期新竹教區所屬的教堂之一，由美國瑪利諾外方傳教會的馬覺民神父（Rev. James A. McCormick）負責管理。

馬神父透過與苗栗縣老縣長林為恭的情誼，由林為恭的外祖母黃老夫人（十二寮人士）提供土地無償捐建教堂，以推廣美援工作和福傳事工，直到馬神父調任大湖，才由其他神父接管教堂。

由於教堂與周邊土地幾度易主，需分別徵詢意見和協調，時日一久，讓教堂成了廢墟。

近日封閉教堂 將展開修復

新主人今年經積極奔走，在各方協助下成功取得所有權，並且買下毗鄰的柚子園取名為花之谷，近日已封閉教堂準備展開修復，未來將結合地方產業，融入當地居民的生活。

新竹縣五峰鄉清泉天主堂神父丁松青，與創作夥伴─達悟族藝術工作者施英輝，日前應邀探勘十二寮天主堂，規劃彩繪玻璃事宜。新團隊保存教堂僅存的一尊聖母像，期待能還原教堂本體建築；重建期間，請訪客勿隨意進入施工範圍，以維護安全。

  • 網路掀起在廢墟自拍美學風潮，讓這座隱身在峨眉湖畔樹叢雜草中的十二寮天主堂成熱門打卡地點。（記者廖雪茹攝）

    網路掀起在廢墟自拍美學風潮，讓這座隱身在峨眉湖畔樹叢雜草中的十二寮天主堂成熱門打卡地點。（記者廖雪茹攝）

  • 這座隱身在峨眉湖畔樹叢雜草中的十二寮天主堂已成了熱門打卡地點。（記者廖雪茹攝）

    這座隱身在峨眉湖畔樹叢雜草中的十二寮天主堂已成了熱門打卡地點。（記者廖雪茹攝）

  • 十二寮天主堂擁有西班牙式的地中海建築風格，長長廊道、圓拱門窗，過去曾稱作「天使堂」。  （記者廖雪茹攝）

    十二寮天主堂擁有西班牙式的地中海建築風格，長長廊道、圓拱門窗，過去曾稱作「天使堂」。  （記者廖雪茹攝）

  • 十二寮天主堂擁有西班牙式的地中海建築風格，長長廊道、圓拱門窗，過去曾稱作「天使堂」。  （記者廖雪茹攝）

    十二寮天主堂擁有西班牙式的地中海建築風格，長長廊道、圓拱門窗，過去曾稱作「天使堂」。  （記者廖雪茹攝）