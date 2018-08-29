〈北部〉峨眉最美廢墟教堂 十二寮天主堂將修繕

2018-08-29

依原貌修復 盼重現風華

〔記者廖雪茹／峨眉報導〕新竹縣峨眉鄉十二寮天主堂，被網友封為「全台最美的廢墟教堂」，閒置多年後，終於找到新主人，將揭開神秘面紗並按原貌修復，彩色鑲崁玻璃藝術家丁松青神父也受邀參與修復，希望讓「天使堂」重現風采！

西班牙式建築 打卡熱點

近年來網路世界掀起在老屋、廢墟自拍的美學風潮，西班牙式地中海建築風格與十字架聳立的紅瓦屋頂、長長廊道、圓拱門窗 ，讓這座隱身在峨眉湖畔樹叢雜草中、多處坍塌損的十二寮天主堂，意外變成熱門打卡地點。

昔稱天使堂 幾度易主後荒廢

根據調查指出，十二寮天主堂昔稱「天使堂」，興建於一九六三年間，是早期新竹教區所屬的教堂之一，由美國瑪利諾外方傳教會的馬覺民神父（Rev. James A. McCormick）負責管理。

馬神父透過與苗栗縣老縣長林為恭的情誼，由林為恭的外祖母黃老夫人（十二寮人士）提供土地無償捐建教堂，以推廣美援工作和福傳事工，直到馬神父調任大湖，才由其他神父接管教堂。

由於教堂與周邊土地幾度易主，需分別徵詢意見和協調，時日一久，讓教堂成了廢墟。

近日封閉教堂 將展開修復

新主人今年經積極奔走，在各方協助下成功取得所有權，並且買下毗鄰的柚子園取名為花之谷，近日已封閉教堂準備展開修復，未來將結合地方產業，融入當地居民的生活。

新竹縣五峰鄉清泉天主堂神父丁松青，與創作夥伴─達悟族藝術工作者施英輝，日前應邀探勘十二寮天主堂，規劃彩繪玻璃事宜。新團隊保存教堂僅存的一尊聖母像，期待能還原教堂本體建築；重建期間，請訪客勿隨意進入施工範圍，以維護安全。