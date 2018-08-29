〈北部〉《桃園》泡水車需零件量大 竊車集團蠢動

2018-08-29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕南部地區廿三日起下起大豪雨，出現大批泡水的汽、機車，因維修泡水車需要大量零件，竊車集團蠢蠢欲動，昨就有市民透過臉書社群PO文尋找遭竊的愛車，因為他的黑色ALTIS停在龜山區長庚社區旁重劃區，昨早準備上班時發現遭竊；為此，警方也祭出對策嚴防偷車賊，市警局刑警大隊表示，即日起針對轄內修車廠等相關業者、易銷贓處所加強佈線查緝。

莫拉克颱風後 竊車案增加

警方表示，據以往經驗，泡水車遽增要修理，一定會造成竊車案件增加。在莫拉克颱風造成的「八八水災」，就曾出現類似情況；泡水車衍生的犯罪問題，最主要是因維修車輛需要大量零件，竊車集團看準有利可圖，開始下手偷竊汽、機車之後，送到解體場拆解零件銷贓，尤其是價格較高的汽車行車電腦、安全氣囊、音響主機等，黑市需求更高。

警針對汽機車修配業、材料查緝

警方表示，許多不肖業者會依照需求「下單」，竊車集團據此選擇特定車款下手，因此有所謂「熱門車款」；如果泡水車維修不划算，也有人會鑽漏洞，透過謊報失竊詐領保險金，甚至有業者直接購買泡水車「借屍還魂」，利用合法的證件搭配贓車，銷售給不知情民眾。

警方提醒民眾近期務必加強愛車防竊，建議可多加一層防盜鎖，即使只是短暫停車也要上鎖，而停車地點儘量選擇光亮、人潮較多或是有監視器的處所，也要注意車窗有無關妥。警方除了結合里、鄰長與巡守隊加強宣導，即日起已針對汽機車修配業、中古汽、機車買賣行及汽機車材料行等易銷贓處所加強佈線查緝。

另一方面，水災後農產品價格會有大幅度波動，菜價高漲也恐讓偷菜案件增加，過去在風災過後就曾發生竊賊佯裝工人偷菜，警方還曾為此執行護菜勤務，警方也已結合民力加強桃園農產品區及存放處所巡邏勤務。