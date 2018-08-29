〈北部〉《桃園》地景藝術節 青塘園將演出水上劇場

2018-08-29

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園地景藝術節即將在九月十四日至卅日在中壢老街溪、青塘園、楊梅富岡三地同時登場。其中，青塘園和緊鄰的桃園市立美術館預定地公十三公園以「水young青塘園」為主題，設置大型戶外裝置藝術，並將演出「水young桃源」水上劇場，期以無圍牆美術館概念，推廣生活美學價值，隨著裝置藝術陸續完工，吸引遊客先睹為快。

今年50件作品 半數可長期放置

文化局閩南及民俗文化科長羅炤月表示，桃園地景藝術節邁入第六屆，每年到不同地點舉辦，希望藝術氛圍能蔓延到每個區域，讓桃園逐漸成為無圍牆的美術館，藉此把桃園的藝術養分傳遞下去，且作品以長期設置為主，今年五十件作品，將有約半數長期留存現地，其餘作品在活動結束後，將安排放置合作的社區和學校內。

水上劇場 台灣燈會獲高度評價

羅炤月說，二○一六年台灣燈會在桃園，青塘園演出「嬉遊桃園」，絢麗多彩的水上奇幻國度，呼應陂塘景觀，以在地水生植物為發想，設置水面及水霧藝術裝置，獲得「沒看過水上劇場，別說來過台灣燈會」的高度評價。

桃園地景藝術節今年踏入青塘園，由專業劇團與在地表演團體合作演出「水young桃源」水上劇場，融入桃園在地故事，描述過去、現在與未來的桃園，刻劃宜居城市的夢想，有大型水上移動舞台的設計，結合百米的水幕投影，用燈光、音效、影像效果，呈現更令人震撼的感受。

青塘園展區除了假日夜間的水上劇場演出，也用藝術帶領民眾「慢」遊桃園，設置於青塘園的兩大入口意象，「生命樹」依市立總圖書館生命樹意向為設計概念，以四棵不同樣貌但卻相互連結的樹象徵多元族群的融合，意味著不同文化之間的對話、彼此多樣性的相互扎根；另一端的「墨．築」，依橫山書法藝術館為設計概念，邀請書法名家吳英國書寫「擁千塘美景、是國門之都」，結合桃園山水竹編，堆疊出作品的靈氣與韻味。

另有「桃機一號」以鋼骨建構飛機造型，鑲入旅行箱造型，加上金屬編織手法，代表著旅人的各色夢想故事及悲歡離合。

公十三公園的「湧泉」，有別於一般經過處理的木材，以保留原始曲線的木材進行拼接，陽光穿過交錯的拱門，讓作品內外皆是不同的風景；組裝中的「渴望」，以巨型裝置介入環境，哥德式建築高聳入雲，與竹子快速筆直生長的特性連結，呼應對天空的渴望。