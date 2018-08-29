〈中部〉全市行政區 僅潭子聘區政顧問

2018-08-29

〔記者張菁雅／台中報導〕市府聘有市政顧問，潭子區也聘任區政顧問。民進黨市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華廿八日指出，潭子區長劉俊信今年四月下旬就任後，共聘任六十五位區政顧問，並致贈聘書、背心，成為全市唯一有區政顧問的行政區，但公所預算沒有此項目。劉俊信說，區政顧問為無給職，多為卸任民代、公職人員，聘為顧問是向其請益，聘書、背心費用由一般事務費支出，並無違法。

議員批公所預算沒此項目

蕭隆澤表示，劉俊信四月下旬就任潭子區長，五月即聘任六十五位區政顧問，成為唯一有區政顧問的行政區；而區政顧問任期一年，區公所還花錢製作顧問證書、背心，但預算書上根本沒有編列相關費用，恐怕會出問題。

謝明源、陳淑華也說，北屯區是全市人口數最多的行政區，區務繁重，都沒有聘區政顧問，為何潭子區需要？

區長：卸任民代公職 可資請益

劉俊信說，區政顧問都是卸任民代、公職人員，他們是地方資產，熟悉地方事務，公所在推動業務時可向其請益，且區政顧問為無給職，完全沒有車馬費、出席費；至於聘書、背心費用，是由經常門預算的一般事務費支應，沒有違法，也沒有超過預算額度。

民政局：無給職 強化為民服務

民政局則解釋，市府未訂定各區統一適用的區政顧問聘任規定，僅沙鹿區公所訂有遴聘要點，但無實際聘任；另外，龍井、梧棲區公所曾有區政顧問，不過目前已無實際擔任區政顧問服務工作。不論哪一區區政顧問均為無給職，主要目的是強化為民服務效能，多由地方熱心人士擔任。

國民黨市議員楊正中也點名劉俊信平均一個月領兩萬元加班費，因加班費有額度限制，其他區長都把加班費給部屬領，只有劉俊信領到滿，已影響到部屬的加班費。劉俊信則說，為社會國家做事，該領的都要領，不該領的，他一毛錢都不會領。