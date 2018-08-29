〈中部〉多合一選舉登記》涂醒哲打不淹水牌

2018-08-29

涂醒哲陣仗龐大 車隊掃街

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕尋求連任的民進黨嘉義市長涂醒哲昨完成參選登記，八二三豪雨嘉市相對其他縣市災情輕微，涂帶領陪同登記的「台灣隊」多位現任議員及議員參選人，手拿寫著「流下汗水，揮別淚水，讓嘉義市不淹水」手舉牌，向市民訴求有感政績，涂信心滿滿地說，除連任市長，也要拿下議會過半席次。

有信心拿下議會過半席位

前天首日登記，已有退出國民黨、以無黨籍身分參選的市議長蕭淑麗、國民黨提名的前市長黃敏惠及無黨籍「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」等三人登記。

涂醒哲說，嘉市已完成七十七處雨水下水道清淤、總清淤量約二萬噸，八二三豪雨零星地區半夜雖積水，但水退很快，不影響市民生活，全市尚有廿四％地區未建置雨水下水道，會評估建置必要，已向中央提出建置嘉市為「海綿城市」，防治水患。

涂醒哲由夫人鄭玉娟陪同，在嘉市小英之友會成員及支持者簇擁下完成登記，北榮里長黃福林、市政顧問黃朝雲等人到場力挺，隨後涂等人進行車隊掃街拜票。黃福林說，該里位於北排Ｃ支線源頭，經市府二年來整治、清淤，長安街一巷不再淹水，肯定涂治水成果；黃朝雲說，涂是會做事的市長，他支持有在做事的人。

昨天議員共有十五人登記，無黨籍王田里長吳俊達轉戰東區議員，律師蘇慶良以無黨籍投入西區議員選戰。