〈中部〉好市多台中二店 落腳北屯區

2018-08-29

緊鄰捷運G0站 預計投資35億

〔記者張菁雅／台中報導〕好市多台中第二家分店確定落腳北屯區！地政局廿八日辦理區段徵收配餘地招標設定地上權開標作業，緊鄰捷運綠線G0站的北屯區溝背段五十八地號土地，面積約六千零九十五坪，由好市多得標，地上權存續期間五十年。市府透露，好市多預計投資卅五億元，初步規劃興建地下一層及地上三層的賣場。

好市多二○○七年十一月在南屯區成立中部第一家分店，吸引周邊縣市民眾前來消費，業績亮麗，成為全台營收最好的分店。

地政局昨天招標北屯區溝背段五十八地號土地，該處為特定商業區土地，緊鄰捷運綠線G0站，建蔽率五十五％，容積率三百五十％，面積約六千零九十五坪，地上權存續期間五十年，權利金底價約八．四五億元，由好市多以九．七五億元得標。

賣場面積達四千餘坪 年底動工

市府表示，好市多預計投資卅五億元，初步規劃興建地下一層及地上三層的賣場，總樓地板面積約一萬三千坪，其中賣場面積達四千餘坪，預計今年底動工。

地政局指出，近年來北屯區人口成長快速，是台中市人口數最多的行政區，未來好市多進駐後，將有助於提升生活機能，帶動周邊地區發展；加上台七十四線快速道路全線通車後，可南北串聯快速至國道系統，大幅提升運輸機能，無論至七期重劃區、新市政中心、高鐵台中車站、中部科學園區，僅需廿分鐘即可抵達，發展前景可期。