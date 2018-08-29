〈中部〉全台首座 二林拳擊館最快年底前動工

2018-08-29

落腳二林高中 鄉親興奮期待

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮號稱是「台灣拳擊的故鄉」，誕生了不少知名拳手，而二林高中、二林工商都是拳手的搖籃，但因場地不足，使得選手的訓練非常克難，經地方人士不斷爭取，希望能設立「拳擊館」，終於讓體育署答應撥款，將全台首座拳擊館將落腳於二林高中校內，而昨天校方舉行說明會，地方父老將現場擠爆，希望能儘速完工啟用。

今年全中運 摘6金8銀6銅

二林鎮的拳擊子弟兵在國內拳壇可說「所向披靡」，今年全中運比賽時，就拿下六金八銀六銅的佳績，且年年蟬聯全國獎牌之冠，選手們在國際賽也都有優異的表現，不少人入選國手或保送優秀的國立大學。

留日的洪欽懋 台灣拳擊之父

而二林的子弟兵在拳壇發光發熱，必須提及有「台灣拳擊之父」之稱的洪欽懋（1918-1977）。洪欽懋出身二林望族，早年赴日求學，加入東京專修大學拳擊隊，期間獲日本拳擊運動開山祖師「佐藤東洋」的指導，橫掃日本拳壇，在第二次世界大戰結束之後，洪欽懋便返回老家二林，開啟他台灣拳擊扎根工作，教出無數拳擊菁英並全台開枝散葉。由於其子弟兵都是二林人，造就二林鎮在台灣拳壇輝煌的歷史，而這種「二林鬥魂」至今仍持續中。

二林高中校長劉燕饒說，目前二林鎮從國中到高中、高職的拳擊手約有百名，但練習場地克難，選手經常在樹下做重訓，拳擊台僅設於活動中心一隅。

地方人士早有設立「拳擊館」之議，礙於經費短缺，一直難以如願。近年來經縣長魏明谷、立委洪宗熠、陳素月及諸多民代的爭取，總算讓中央點頭答應，總經費六千萬元的拳擊館，將由中央和縣府共同平均分擔。

專業訓練館 耗資6千萬打造

劉燕饒表示，該館佔地一百坪，為兩層樓建築，這是一間專業的擊拳訓練館，沒有看台，但對選手而言，已經足以作專業訓練之用，裡面的設施都是因應拳擊手打造，也可以跟友校作易地訓練，這也是國內第一座拳擊的專門訓練館，最快年底前可動工，工期約一年左右。

立委洪宗熠表示，二林是國內拳擊的發源地，小將們帶著二林人和洪欽懋的精神拚鬥，為國爭光，如今有個遮風擋雨的專業場館，讓拳擊精神繼續傳承下去。