〈中部〉口湖養殖專區受創 林聰賢允助復建

2018-08-29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕農委會主委林聰賢昨天下午由雲林縣長李進勇等人陪同，視察雲林沿海魚塭塭堤及養殖專業區堤岸崩塌災情，要求漁業署配合縣府啟動口湖養殖專區復建工程，協助地方九月底前完成復耕復養。

林聰賢、漁業署長黃鴻燕等人昨前往口湖鄉金湖、成龍等地區視察，不少漁民向林聰賢陳情，以此次豪雨災情慘重，盼政府能救救漁民。

林聰賢說，豪大雨造成高雄、台南、嘉義、雲林等縣市重大災害，農委會已啟動天然災害救助，要求水試所技術服務團進駐災區協助受災漁民保護未受損的漁產，也請地方政府與養殖協會配合儘速復養。

雲林縣農業處統計，雲林縣此次豪雨受理漁產損失廿七件、養殖魚塭崩堤廿三件，損失一百五十萬餘元且持續增加中，將持續彙整損失資料。

不過，此數據一出立即遭漁民打臉，在場不少漁民都說，小魚塭此次損失都超過五十萬，大魚塭甚至破百萬，要求農政單位落實查估，否則對血本無歸的漁民恐怕更是雪上加霜。

農業處表示，依照「漁業天然災害救助作業程序」，請災損超過廿％漁民備妥養殖漁業登記證、水權證明、災害發生前向所在地公所申報放養資料，九月四日前向所在地公所提出申請；李進勇強調，中央已承諾損將依天然災害救助從寬、從速認定儘速辦理，縣府也會配合農委會程序協助受災農、漁民申報，讓大家在最短時間內回復正軌生活。