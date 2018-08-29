〈中部〉嘉縣災損18.65億 國中小今如期開學

2018-08-29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣因八二三豪雨災情嚴重，縣府昨初估，包含農漁牧、道路橋梁、衛生及環保設施、學校修繕與淹水救助所需經費，受害金額高達十八．六五億元，其中，六十二所國中小學受損待修繕一．六六億元，國中小學今天開學，淹水最嚴重的東石鄉過溝國中、龍崗國小校園積水多已退去，都可如期開學。

62國中小受損 修繕需1.66億元

過溝國中校長柯志明說，校門口積水已退，主大樓未受水淹，校園操場及低窪處雖還有積水，不影響開學；龍崗國小校長蔡志賢說，教室積水已退，操場還有三十公分積水，可如期開學；過溝國小有五名掌潭村學生，校長陳淑惠說，學校會盡力協助學生上下學接送及供應所需文具等。

嘉義縣經連日救災，到昨傍晚仍有東石鄉掌潭村淹水約六十至七十公分，東石鄉西崙村及布袋鎮考試里部分低窪地區也有積水，其餘大多已排除，到昨天為止，調度布置在東石、布袋災區共有一百五十九台抽水機，其中，東石九十六台，布袋六十三台。

嘉義縣農損合計超過四億元，養殖漁業損失二．五億元，畜產損失一．二四億元；農委會主委林聰賢昨到義竹鄉視察災損，立委蔡易餘說，鄉民反映豪雨適逢漲潮，養殖魚塭漁產流失，也難拍照，希望災損認定從寬。林聰賢表示，災損認定從寬從速從簡，農委會將協調水利署監測淹水區域資料，採取全區認定機制簡化申報手續，放寬申請時間，並儘速讓農漁民復耕和復養。

縣府設救濟專戶 籲愛心捐輸

由於嘉義縣道路受損、土石崩塌，初估約有一萬七千多戶淹水，救助所需經費龐大，縣府開設「0823天然災害現金救濟專戶」，呼籲各界捐輸愛心，協助災民早日重建家園。