〈南部〉黃偉哲、林義豐登記 救災優先不造勢

2018-08-28

〔記者劉婉君、蔡文居、王俊忠／台南報導〕年底第三屆直轄市長、市議員選舉候選人登記昨天開跑，市長部分有無黨籍的林義豐及民進黨提名的黃偉哲兩人先後完成登記作業，市議員部分首日共有廿八人登記。

因連日豪雨導致南市多區淹水，市長參選人紛紛取消造勢，林義豐僅由一名助理陪同，黃偉哲則有多位也於昨天辦理登記的同黨市議員參選人在場支持。

往年候選人登記常有大批支持者陪同並遊行造勢，今年受到豪雨造成多處災情影響，南市七位有意角逐市長寶座的參選人，多位事先均表示救災、勘災優先。

林義豐只有一名助理在旁幫忙，「登記是小事，救災較重要，團隊都叫去救災。」他說，現在台南的經濟真的很差，如果不趕快改善，百姓有無力感，台南以後需要強而有力的人來領導，這次台南兩天降下超過八百三十毫米的雨量，每個人來當市長都會淹水，但仁德交流道二十五年來每次都會淹水，市府沒有檢討實在說不過去。

完成登記的黃偉哲表示，現在救災及勘災最重要，造勢一律取消。市政是一棒接一棒，建設也是一階接著一階，雖然此次的災情是天災造成，但仍對災民受的苦感到由衷抱歉，將來如果市政能夠接續，第一要務就是把治水、交通部分做最大程度的改善。

外傳無黨籍台南市長參選人陳子敬團隊正評估棄選，陳子敬昨天對此傳聞十分生氣，受訪時怒氣沖天，直說這全是「捕風捉影、黑白講，非常不禮貌。」希望不要再有人拿災民的痛苦來做選舉操作。