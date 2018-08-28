〈南部〉（台南）雨後頻震 三爺溪畔路裂50米長

2018-08-28

〔記者吳俊鋒、萬于甄、楊金城／台南報導〕連日豪雨後，台南前晚又地牛翻身，仁德區二行里三爺溪畔的防汛道路疑被震裂五十米，居民憂心一旁的擋水牆也受損，恐釀洪患，水利署第六河川局昨天緊急灌漿、補救，並在岸邊放置消波塊加固，強化結構安全，避免沖刷、崩毀，造成更大災情。

開口寬10公分 緊急灌漿補救

二行里長吳忠慶表示，前晚九點多連續地震後，警戒組人員展開巡查，驚覺三爺溪畔防汛道路嚴重崩裂，外側甚至出現沉陷，高低落差最多二十公分，相當危險，趕緊通報。

六河局長邱忠川研判，可能是連日豪雨，讓土壤變得較為鬆軟，加上地震的拉扯力道，才導致路面裂開，初步檢查後，一旁的三爺溪擋水牆並未受損，結構仍安全無虞。現場位在二仁路一段四九一巷，於二層行抽水站前，緊鄰三爺溪，裂縫長度約五十米，被撕開的寬度最多達十公分。代理區長黃素美建議擋水牆應急加高工程。

此外，台南永康復興路五十六巷七弄內傳出斜坡塌陷，造成鄰近四戶住家出入困難，礙於該處屬國有財產局土地，路面坑洞搶修權責單位較複雜，居民感嘆，不知何時才能搶修完成；水利局會勘後表示，破損面積約九平方公尺，評估情況算是穩定，但仍存在一定的危險性，近日等雨勢停緩後，會先請廠商趕緊進行搶修。

麻豆真理大學 校園像滯洪池

另外，真理大學台南麻豆校區廿一公頃校園，到昨天還有一半約十公頃仍泡在水裡，圖書館、教學大樓等七棟校舍地下室無一倖免，其中地勢最低窪的體育館、棒球場淹成「人工湖」，像是滯洪池，水深達二公尺以上，體育館內籃球場、羽球場、排球場、游泳池都變成真正的「游泳池」，災損尚難評估。校方表示開學可能延後一、二週，曾文社區大學校內課程也要延到九月三日開課。