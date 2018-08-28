〈南部〉（台南）海尾寮當典範 台江NGO籲治水「還地於河」

2018-08-28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南大淹水，安南區受災嚴重，過去每雨必淹的安南區海尾寮舊部落，因海尾寮大排整治完成首度免除水患之苦。台江文化促進會昨天舉海尾寮排水整治為例，指「還地於河」有助於治水，未來曾文溪排水線與六塊寮排水線治理也應參考海尾寮排水線，還地於河。

大排整治 寬度從10米變40米

水利局表示，安南區幅員廣大，水系眾多，為台江內海淤積而成，地勢低平，排水不易，淹水成因複雜。地方建議市府比照海尾寮排水治理「還地於河」的概念，其實與市府治水方向不謀而合。目前新吉工業區開發已有增加滯洪量，分洪也有預計要執行。像海尾寮排水在未整治前是十米寬，整治後則擴大為四十米寬，河道變寬了，這次豪雨即有效達到疏洪的效果。

建議上游分洪 中游設滯洪池

台江文化促進會表示，這次水災，市府及水利署應積極推動流域治理，整合專業、在地經驗及政策規劃，從上游分洪、下游還地於河，中游利用公地廣設滯洪池，管制出流與逕流，特別是十二佃、公親寮、十三佃、安中路、安吉路與海佃路一帶等中台江淹水嚴重地區。

台江文化促進會建議，政府應設法擴大原本是曾文溪舊河道的新吉工業區滯洪池，排水分洪到曾文溪。同時，通盤檢討擴大排水線通過主要聯外道路斷面，避免阻礙排水。例如北安路、安吉路，上游台史館鄰近看西農場應設滯洪池，減少外水流入，中游六塊寮排水線沿著台江大道施作箱涵分洪到鹽水溪，下游排水線還地於河，保護濕地漁塭，建構韌性台江社區。

海尾寮排水線附近的天馬電台開發時也應規劃大型滯洪池，分擔曾文溪、海尾寮及本淵寮排水量，平時也可以做為親水公園。

海尾朝皇宮主委吳進池肯定治水成效，他說，過去在安南區提到淹水，海尾寮絕對是第一名，也就是淹最深的。這次海尾寮舊部落完全沒有淹，歸功於排水系統、抽水站都做好了，讓海尾寮第一次沒淹水。