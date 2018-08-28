〈南部〉大雨灌滿水庫 用水預估可撐到年底

2018-08-28

〔記者陳文嬋、劉禹慶／高雄報導〕連續兩波豪雨灌滿高屏澎水庫，高屏溪流量每秒二千五百立方公尺，水公司第七區管理處表示，這兩波降雨有助於南台灣水情，高屏澎地區用水無虞，預估可撐到今年底。

高屏溪每秒達二千五百立方公尺

熱帶性低氣壓、西南氣流接連來襲，挾帶豪雨灌飽高雄、屏東、澎湖水庫，高屏溪流量昨每秒達二千五百立方公尺，灌滿高雄澄清湖、鳳山、阿公店水庫，屏東牡丹水庫滿庫溢流，澎湖三座水庫幾乎滿庫。

澎湖三水庫 成功水庫灌飽溢流

值得一提的是，澎湖三座水庫原本只剩下十七萬噸，連續兩波豪雨挹注，目前成功水庫灌飽溢流，另兩座水庫幾乎滿庫，僅差不到三十萬噸，市府水利局委託協力團隊成功大學防災中心，預測西南氣流會影響高雄約三天，澎湖水庫可望滿庫。

大高雄地區每日所需民生用水一百二十五萬噸，因高屏溪原水濁度連日豪雨不穩定，水公司七區處目前每日只取水二十三萬噸，加上高雄、台南共用南化水庫，目前因豪雨挹注滿庫溢流。

七區處目前每日從南化水庫取水，透過南化聯通管使用最大量四十五萬噸，做為高屏溪高濁度的調配供水，另使用地下水、伏流水三十五萬噸，其餘則取用澄清湖水庫，確保大高雄地區用水無虞。

七區處表示，連續兩波豪雨對南台灣水情有很大幫助，澎湖三座水庫總蓄水量一百八十萬噸，原本只剩下十七萬噸，目前成功水庫灌滿溢流，另兩座水庫幾乎滿庫，只差不到三十萬噸，西南氣流預估會影響高雄三天，高屏澎地區水情穩定，預估今年底前不缺水。