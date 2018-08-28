〈南部〉長光部落建聚會所 獲補助3477萬

2018-08-28

原民會核定 預定10月動土

〔記者黃明堂／台東報導〕長濱鄉阿美族長光部落爭取興建聚會所，原住民族委員會主委夷將．拔路兒昨天聽取聚會所設計情形及現場會勘後，核定補助經費三四七七萬元，並請台東縣政府儘速辦理工程發包，預計十月動土。

夷將昨由立委陳瑩、劉櫂豪、鄭天財與部落頭目及族人會勘聚會所預定地。他說，長光部落文化聚會所工程經費為三四七七萬元，由行政院花東基金、原民會、交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處共同分擔九十二﹒五％，台東縣府分擔七﹒五％，希望儘早落成，讓部落族人可日常聚會及辦理歲時傳統祭儀。

大埔部落也獲補助570萬元

夷將表示，部落聚會所是族人日常聚會及辦理歲時傳統祭儀的場所，對部落有重要的意義，行政院核定花東基金辦理台東縣「原住民族部落文化聚會所建築美學計畫」，匡列經費一億五千萬元，經縣政府盤點已完成用地取得的案件，提報「全期計畫書」，辦理普悠瑪等十五座部落聚會所，其中長光是經費最多的。昨天也核定池上鄉阿美族大埔部落聚會所五百七十萬的補助款。

15部落聚會所規劃 將依續完成

原民會先前已核定台東市普悠瑪部落、池上鄉福文部落、達仁鄉南田部落聚會所工程經費共兩千四百五十萬元，昨天新增長光、大埔兩處；另有十處正辦理規劃設計，包括東市馬蘭、卡大地布、池上新興、海端錦屏、成功玉水橋、卑南大巴六九、東河發富谷、金峰正興、蘭嶼朗島、椰油等部落。

劉櫂豪表示將積極要求原民會儘速辦理規劃設計，待用地取得無虞，儘速來核定經費動工，讓每個部落都有自己集會所使用。