〈南部〉年底選舉 東縣首日議員8參選人登記

2018-08-28

拚縣長 饒慶鈴、劉櫂豪今、明登記

〔記者張存薇、羅欣貞／綜合報導〕地方公職人員五合一選舉昨天起一連五天登記，首日有八位議員參選人完成登記、曾參選過縣長的藥劑師彭權國再次登記參選縣長，而藍、綠兩軍主帥國民黨議長饒慶鈴、民進黨立委劉櫂豪預計今、明兩天分別前往登記選縣長；屏東縣因豪雨宣布停班停課一天，縣選委會昨天未受理參選人登記。

登記首日碰到豪大雨影響，仍有不少參選人在支持者陪同下冒雨前往縣府大禮堂登記參選議員，至於鄉鎮市長、村里長及代表則在公所登記，議員部分，來自最北端的長濱鄉籍縣議員高美珠搶得頭香，上午九時完成登記，她說，「下大雨遇水則發！」廿多位東海岸三鄉鎮阿美族鄉親、耆老陪同她祈福禱告及高喊當選，士氣如虹。

接著議員翁麗吟、副議長陳宏宗也在家人及支持者陪同下前往登記、爭取連任，陳宏宗登記時更巧遇單槍匹馬的縣議員江堅壽，兩人互相加油打氣，希望雙雙勝選。

縣議員第一選區台東市、蘭嶼鄉應選十席、包括兩席婦女保障名額，有意參選者超過廿人，昨天包括新人陳嘉章、姜駿傑及市代轉戰的林威志、議員林參天都於中午前完成登記。

下午場僅有曾參選縣長的藥劑師彭權國登記，饒慶鈴今天上午將在前總統馬英九陪同下前往縣府登記，而劉櫂豪預計星期三上午登記。

台東縣選委會指出，廿三日開放領表後，目前縣長部分已有五人領表，六十八人領議員登記表格，將搶卅席議員席次，不過最後到底多少人完成登記，必須等到卅一日登記截止才見分曉。

屏東今開始作業 一樣31日截止

屏東縣五合一選舉，今天才會開始登記，包括前行政院長張善政及自由台灣黨主席蔡丁貴，原本昨天規劃要南下陪各自的黨籍參選人登記，都臨時宣布改期。

屏東縣選委會組長伍文玲表示，依據中選會函示，除非是登記的最後一天停班停課，登記日期才會順延，否則都會依照原定日期受理登記；這次是五合一選舉，除了縣選委會受理縣長、縣議員參選人登記，還有全縣三十三鄉鎮市的選務作業中心，受理鄉鎮市長、村里長及鄉鎮市民代表參選人登記，基於整體安全考量，前天晚上才決定停止受理登記；選舉登記將於今天起到三十一日上班時間正常受理。