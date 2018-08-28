〈台北都會〉建國、市民高架道塞爆 市府束手無策

2018-08-28

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市建國高架與市民高架道路，分別為疏通南北向與東西向的兩大交通高架幹道，卻長年塞車，導致快速道路「快不起來」，市府卻束手無策。台北市交通管制工程處坦承，市民高架堵車主要在上午尖峰時段往東、下午尖峰時段往西，時速僅四十多公里，建國高架則以下午尖峰往北，接高速公路段堵車最為嚴重，時速甚至低於四十公里。至於能否改善？交工處坦承，能做的不多。

根據交控中心數據顯示，以八月六日（週一）的上班日為例，市民高架道路於上午尖峰時段，由西往東方向行車的平均時速僅四十九公里，下午尖峰可保持六十七公里；而由東往西方向行車平均時速，上午尖峰為六十公五里，下午尖峰只剩四十一公里。

建國高架方面同樣以八月六日為例，行車平均時速由北往南方向，上午尖峰可達七十三公里，下午尖峰降為六十四公里，問題是由南往北方向，上午尖峰雖有六十八公里，但下午尖峰只剩三十七公里。

交控中心主任王耀鐸指出，市民高架往東是進城（往台北），所以上午尖峰比較塞，往西就是下午尖峰才塞，至於建國高架問題在於由南往北會接高速公路出城，因此下午尖峰尤其塞車。

交工處規劃科長黃皇嘉坦言，為了改善塞車狀況，建國高架今年已經擴寬兩處地點的匝道，市民高架也在上週調整永吉路匝道的標線，但高架道路實際能拓寬的空間有限，加上路型又固定，只能在現有條件下分配既有空間，能做的限制滿多。